Finansal İstikrar Komitesi: "Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecek"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Finansal İstikrar Komitesi: "Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecek"
Finansal İstikrar Komitesi: "Piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecek"
Kaynak: AA
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