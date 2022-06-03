Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Son Dakika
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Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

03.06.2022 15:48
Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

FİNANSAL kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Mart 2022 döneminde 5 milyar 455 milyon dolar arttı, yükümlülükleri 12 milyon dolar azaldı.

FİNANSAL kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, Mart 2022 döneminde 5 milyar 455 milyon dolar arttı, yükümlülükleri 12 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 114 milyar 131 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2022 dönemine göre 5 milyar 466 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2022 dönemi finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini açıkladı. Buna göre; finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları Şubat 2022 verilerine göre 5 milyar 455 milyon artarken yükümlülükler, 12 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 114 milyar 131 milyon dolar olarak gerçekleşti ve Şubat 2022 dönemine göre 5 milyar 466 milyon dolar azaldı. Varlık dağılımı incelendiğinde; yurt içi bankalardaki mevduat, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve ihracat alacakları sırasıyla 4 milyar 709 milyon dolar, 412 milyon dolar ve 210 milyon dolar arttı, sonuç olarak varlıklar 5 milyar 455 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler 1 milyar 206 milyon dolar azalırken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları sırasıyla 453 milyon dolar ve 741 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 12 milyon dolar azaldı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Mart 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler, Şubat 2022 dönemine göre 119 milyon dolar artarken uzun vadeli olanlar, 1 milyar 325 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 884 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 310 milyon dolar arttı.

Mart 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 137 milyar 954 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 81 milyar 320 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 56 milyar 635 milyon dolar olarak gerçekleşerek Şubat 2022 dönemine göre 4 milyar 39 milyon dolar arttı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 29 düzeyinde.


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Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Son Dakika

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