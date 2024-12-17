Finansal Okuryazarlık ve Kripto Piyasaları Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Finansal Okuryazarlık ve Kripto Piyasaları Masaya Yatırıldı

SPK öncülüğünde düzenlenen toplantıda finansal okuryazarlık ve kripto para düzenlemeleri tartışıldı.

17.12.2024 16:46
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Uluslararası sermaye piyasası otoritelerinin üst düzey yöneticileri, başkentte düzenlenen etkinlikte, finansal okuryazarlık, kripto para piyasasındaki düzenlemeler ve sürdürülebilirlik konularını masaya yatırdı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenen "Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (IOSCO) Büyüme ve Gelişmekte Olan Piyasalar Komitesi (GEMC) Yıllık Toplantısı ve Konferansı" kapsamında çeşitli paneller düzenlenerek, sermaye piyasalarındaki gelişmeler ele alındı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez, "Finansal Okuryazarlık, Dayanıklılık ve Kapsayıcılık, En İyi Uygulamalar" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, finansal okuryazarlık ve kapsayıcılığın Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli olduğunu söyledi.

Kadınların finansa erişim konusunda bazı sorunlar yaşadığına dikkati çeken Üvez, finansal kapsayıcılığı artırmak için çalışmalar yapıldığını anlattı.

Üvez, EBRD'nin Türkiye'deki çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, "Bizim son yıllarda Türkiye'deki önceliğimiz finans sektörünün direncini ve bununla birlikte yurtiçi sermaye ve finans pazarlarını geliştirmek oldu. Bunun için kredi imkanları sunuyoruz. Bununla birlikte ticareti kolaylaştırma desteği veriyoruz." dedi.

Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Uluslararası İlişkiler Direktörü Eduardo Manhaes Riberio Gomes ve Fas Sermaye Piyasası Kurumu Başkanı Nezha Hayat da panelde, ülkelerindeki finansal okuryazarlık çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Dijital varlık piyasaları değerlendirildi

"Kripto ve Dijital Varlık Piyasalarında Regülasyon Trendleri" başlıklı panelde kripto paralara dair gelişmeler masaya yatırıldı.

IOSCO Genel Sekreter Vekili Tajinder Singh, örgüt olarak kripto piyasalar için tavsiyelerde bulunduklarını, üyelerinin bu kapsamda neler yaptıklarını da araştırdıklarını bildirdi. Singh, bu tavsiyelerin başka uluslararası kurumlar tarafından dikkate alındığını ve uygulandığını anlattı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer de kripto piyasaların hızlı büyüdüğüne dikkati çekerek, bu varlıkların ana akım finansal ürünler arasında yer aldığını dile getirdi.

Gönençer, kriptoda yatırımcıyı koruyan düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret ederek, düzenlemelerin inovasyonun önünü kapatmayacak şekilde yapılması ve dengenin kurulması gerektiğini vurguladı.

Dünya Bankası Kıdemli Finans Uzmanı Etkin Özen, finansal katılımcılık ve derinleşmenin önemine değinerek, kripto varlıkların değerlenme sürecine ilişkin bilgi verdi.

Kripto piyasalarında çeşitli sahtekarlıklar yaşandığını ve suç türleri oluştuğunu belirten Özen, düzenleme çalışmalarında bunların da dikkate alınması gerektiğini bildirdi.

"Sürdürülebilirlik Raporlamada Gelişmeler" paneli

IOSCO GEMC Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Farid Saleh, "Sürdürülebilirlik Raporlamada Gelişmeler" başlıklı panelde, raporlamada yaptıkları çalışmaları anlattı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik de örgütün yaklaşık 44 bine yakın firmayı belirli aralıklarla incelediğini ve hazırladıkları raporun sonuçlarını paylaştıklarını bildirdi.

Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA) Yönetim Kurulu Başkanı Güler Aras da Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında raporlama ekosistemini ve yatırım ortamını geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

SPK Kurumsal Finans Departmanı Başkan Yardımcısı Müge Çetin ise kurulun sürdürülebilirlik alanında çeşitli kılavuzlar yayınladığına dikkati çekerek, bunların detaylarına ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Uluslararası İlişkiler, Kripto Para, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Finansal Okuryazarlık ve Kripto Piyasaları Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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