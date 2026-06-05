FinCEN'den Yasa Dışı İstihdam Uyarısı - Son Dakika
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FinCEN'den Yasa Dışı İstihdam Uyarısı

05.06.2026 19:12
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FinCEN, yasa dışı göçmen istihdamının finansal sisteme riskler oluşturduğunu açıkladı.

NEW ABD Hazine Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), finansal kuruluşları, yasa dışı göçmenlerin izinsiz istihdamı ve bu durumun ülkenin finansal sistemine yönelik oluşturduğu riskler konusunda uyardı.

FinCEN tarafından Federal Mevduat Sigorta Kurumu, Para Birimi Denetleme Ofisi ve Ulusal Kredi Birliği İdaresi ile ortaklaşa yayımlanan tavsiye kararında, bazı işverenlerin kayıt dışı göçmenleri çalıştırarak haksız rekabet avantajı elde ettiği ve milyarlarca dolarlık vergi kaybına neden olduğu belirtildi.

Kararda, bunun ABD'lilerin kimlik hırsızlığına uğramasını kolaylaştırdığı ve elde edilen yasa dışı gelirlerin uluslararası suç örgütlerinin finansmanında kullanılabileceği bildirildi.

Tavsiye kararında, bankalardan, sosyal güvenlik numarası (SSN) veya geçerli bir çalışma izni belgesi yerine bireysel vergi kimlik numarası (ITIN) kullanan müşterilerini daha sıkı değerlendirmeleri istendi.

Finansal kuruluşların yasa dışı istihdamı tespit edebilmesi için 18 maddelik uyarı listesinin yer aldığı kararda, bankalardan şüpheli faaliyet raporlarına özel bir kod eklemeleri istendi.

Bu adımın, ABD Başkanı Donald Trump'ın sınır güvenliğini sağlama ve finansal sistemin bütünlüğünü korumaya yönelik politikaları kapsamında atıldığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu yönetim, yasa dışı göçmenlerin finansal kuruluşları suistimal ederek çalışkan Amerikan vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar çalmasına izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Ekonomi, Göçmen, Finans, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi FinCEN'den Yasa Dışı İstihdam Uyarısı - Son Dakika

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