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Fındık bitkisi için kış şartları uygun gidiyor - Son Dakika

Fındık bitkisi için kış şartları uygun gidiyor

02.02.2022 12:03
Fındık bitkisi için kış şartları uygun gidiyor

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Turan, fındık bitkisi için iklim şartlarının şu ana kadar uygun gittiğini bildirdi.

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ali Turan, fındık bitkisi için iklim şartlarının şu ana kadar uygun gittiğini bildirdi.

Turan, AA muhabirine, fındık bitkisinin çiçek açması, fizyolojik olarak belli aşamaları geçebilmesi için soğuklamaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kış döneminde kar ve soğuk havanın fındığın soğuklama ihtiyacını karşıladığını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Zaman zaman çiftçilerimiz de bunu söyler; 'Çok kar yağdığı zaman çok verim olur.' Bunun aslında teknik olarak da bir karşılığı var. Fındık bitkisi çiçek açabilmek, meyve verebilmek ya da yapraklarının açabilmesi için artı 7 derecenin altında belli bir süre soğuklama ihtiyacı hissediyor. Bu açıdan baktığımızda şu an kış şartları hakim. Kar yağmış, havalar soğuk. Fındık için şu ana kadar iklim şartlarının uygun olduğunu söyleyebiliriz. Bundan sonra nasıl gidecek, onu bilemiyoruz."

Turan, artı 7 derecenin altındaki soğuklama ihtiyacı karşılandığı zaman fındık bitkisinin yaprak ve çiçek açmaya, diğer faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

Bahçelerine, kışlık fosfor ve potasyum gübreleri uygulayacak üreticilere de tavsiyelerde bulunan Turan, gübrelemeyi toprak ve yaprak analizleri sonuçlarına göre yapmalarını istedi.

Turan, fosfor gübresi ile kirecin bahçelerde aynı anda kullanılması durumunda bitkinin reaksiyona girdiğine dikkati çekerek, bu nedenle gübre kullanımı durumunda kireç uygulamasından kaçınılmasını gerektiğini kaydetti.

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Giresun Üniversitesi, Fındık, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fındık bitkisi için kış şartları uygun gidiyor - Son Dakika Ekonomi


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