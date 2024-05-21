Fındık Üreticileri Yeni Sezon Öncesi Umutlu ve Temkinli - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Üreticileri Yeni Sezon Öncesi Umutlu ve Temkinli

Fındık Üreticileri Yeni Sezon Öncesi Umutlu ve Temkinli

Giresun'da fındık bahçelerini dolaşan üreticiler, dolu dolu dalların umut verici olduğunu belirtirken, fındığın çuvala girinceye kadar riskin devam ettiğini ifade etti. Geçmiş yıllarda dalda iyi görünen fındığın hasat zamanına yaklaşırken döküldüğünü hatırlatan üreticiler, şu anda daldaki fındığa iyi bir verim alacaklarını söyleyemeyeceklerini dile getirdi. Böcek ve hastalıklarla mücadele edebilseler de doğa risklerine karşı çaresiz olduklarını belirten fındık üreticileri, fırtına ve güneş gibi doğal etkenlerin fındığı da dalıyla birlikte dökebileceğini vurguladı.

21.05.2024 15:46
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Giresun'da fındık bahçelerini dolaşan ve dalların dolu olduğunu gören fındık üreticileri yeni sezon öncesi hem umutlu hem temkinli konuştu. Üreticiler, fındığın çuvala girinceye kadar riskinin devam ettiğini ifade ederek sevinmek için erken olduğunu söylediler.

Geçtiğimiz yıllarda da dalda iyi görünen fındığın hasat zamanına yaklaşırken döküldüğünü hatırlatan fındık üreticisi Zeki Can, "Fındıklarda boş dal yok. Küçük bir sürgünde bile fındık baskın görünüyor. Bu şuanda iyi bir rekolte olduğunu gösterse de ne yazık ki çuvala girinceye kadar riski devam ediyor. Geçtiğimiz yılda bu zamanlarda çok iyi görünen fındık hasat zamanına yaklaşırken, bir dolu, bir fırtına ardından kavurucu sıcaklar fındığı olduğu gibi dibine döktü. Bu yüzden şuan daldaki fındığa iyi bir verim alacağız diye sevinemiyoruz. Çünkü sevinmek için daha çok erken" dedi.

"Böcek ve hastalıklarla mücadele etsek de doğa risklerinde çaresiz kalıyoruz"

Daldaki fındığa sevinmek için en az bir ay daha beklemek gerektiğini söyleyen Muzaffer Eyibil ise "Fındık üreticisi olarak şuan ki fındığı dalda tutmak için her türlü mücadeleyi yapıyoruz. Bir tarafta Kahverengi kokarca tehdidi diğer tarafta doğa riskleri var. Kahverengi kokarcayla ve küf gibi hastalıklarla kimyasal mücadelemizi yapıyoruz ama doğa ile mücadeleye çaresiz kalıyoruz. Bir fırtına, bir güneş daldaki fındığı da dalı da olduğu gibi döküyor. Bu nedenle şuan çok iyi görünen fındık ne yazık ki bizi sevindiremiyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Fındık Üreticileri Yeni Sezon Öncesi Umutlu ve Temkinli - Son Dakika

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