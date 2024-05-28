Fındık Üreticilerine Zararlı Böcek ve Hastalıklara Karşı Mücadele Çağrısı - Son Dakika
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Ekonomi

Fındık Üreticilerine Zararlı Böcek ve Hastalıklara Karşı Mücadele Çağrısı

Fındık Üreticilerine Zararlı Böcek ve Hastalıklara Karşı Mücadele Çağrısı

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, kahverengi kokarca başta olmak üzere zararlı böcek ve hastalıklara karşı etkin zirai mücadele yapılması gerektiğini belirtti. Bölük, zararlıların fındık kalitesi ve verimini olumsuz etkilediğini ve ihracatı olumsuz etkileyebileceğini vurguladı. 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında zirai mücadele yapılmasının önemine dikkat çeken Bölük, mücadele edilmezse fındık üretiminin büyük bir kısmının yok olabileceğini ifade etti.

28.05.2024 12:45
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Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, başta kahverengi kokarca olmak üzere zararlı böcek ve hastalıklara karşı etkin zirai mücadele yapılması gerektiğini söyledi.

Bölük, AA muhabirine, son yıllarda böcek ve hastalıkların fındık kalitesi ve verimini olumsuz etkilediğini belirterek, "Olmayan ürünün ticareti de az olur. Bu da ihracatımızı olumsuz etkileyebilir." dedi.

Zararlılar ve hastalıklarla 15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında zirai mücadele yapılmasının önemine işaret eden Bölük, şu değerlendirmede bulundu:

"Kahverengi kokarca başta olmak üzere zararlı böcekler ürünün suyunu emgi yapmakta. Bu da kabukta boş, çürüğe ya da urlu oluşuma sebebiyet veriyor. Bu saydığım üç durum da ihracatta kullanılmayan ürünlerdir. Yani siz Kahverengi kokarca, diğer zararlı böcekler ve hastalıklara karşı mücadele etmezseniz fındığınızın önemli kısmı yok olabilir."

Kaynak: AA

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