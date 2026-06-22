Fındık Üretiminde Hastalık Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fındık Üretiminde Hastalık Mücadelesi

Fındık Üretiminde Hastalık Mücadelesi
22.06.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arslan Soydan, fındıkta külleme, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı ilaçlama yapılmalı dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta verim ve kalite kaybına neden olan külleme hastalığı, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı ilaçlama çalışmalarının aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Fındık üretiminde önemli kayıplara yol açan külleme hastalığı, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı üreticilerin kimyasal mücadelesi devam ediyor. Özellikle ilkbahar döneminde etkisini artıran ve sezon boyunca görülebilen külleme hastalığı ile tomurcuk ve sürgünlerde zarara neden olan kozalak akarının, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ciddi verim kayıplarına yol açabileceği belirtiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta kahverengi kokarca, fındık kurdu ve külleme hastalığına karşı mücadele döneminde bulunulduğunu ifade etti. Küllemenin Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 7-8 yıl önce görülmeye başlandığını belirten Soydan, ziraat odaları ve tarım müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Soydan, "Şu anda bölgemizde külleme hastalığında azalma görülüyor. Ancak içerisinde bulunduğumuz dönemde külleme hastalığının etkileri devam ediyor. Fındık yapraklarında oluşan beyaz tabaka nedeniyle fındıklarda çürümeler meydana gelebiliyor. Bu durum ciddi rekolte ve kalite kayıplarına neden oluyor. Üreticilerimiz artık ilaçlama yapılması gerektiğinin farkında. Yapılan ilaçlamaların büyük fayda sağladığını görüyoruz. Üreticilerimizin mücadeleyi bırakmamaları gerekiyor" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Arslan Soydan, Çiftçilik, Ekonomi, Kalite, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fındık Üretiminde Hastalık Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis’e “kadınlar da askere alınsın“ başvurusu Meclis'e "kadınlar da askere alınsın" başvurusu
İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı İBB yöneticisi kaçırma olayında 2 yeni gözaltı
Kılıçdaroğlu’nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder’in kızını küplere bindirdi Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş çıkışı Sırrı Süreyya Önder'in kızını küplere bindirdi
Fenerbahçe’yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı Fenerbahçe'yi duyan Bakan Yumaklı çocuğa bir daha sarıldı
ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan’ı vurdu ABD-İran müzakereleri sürerken İsrail, Lübnan'ı vurdu
Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu Su kuyusuna gömülen otomobilde iki gencin cansız bedeni bulundu

12:27
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
12:13
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
11:54
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
Savaşı başlatan konu, 18 saatlik zirvede hiç konuşulmamış
11:49
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 12:59:31. #.0.5#
SON DAKİKA: Fındık Üretiminde Hastalık Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.