Fındık Üretiminde Hastalık Mücadelesi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta verim ve kalite kaybına neden olan külleme hastalığı, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı ilaçlama çalışmalarının aksatılmadan sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Fındık üretiminde önemli kayıplara yol açan külleme hastalığı, kahverengi kokarca ve fındık kurduna karşı üreticilerin kimyasal mücadelesi devam ediyor. Özellikle ilkbahar döneminde etkisini artıran ve sezon boyunca görülebilen külleme hastalığı ile tomurcuk ve sürgünlerde zarara neden olan kozalak akarının, gerekli önlemler alınmadığı takdirde ciddi verim kayıplarına yol açabileceği belirtiliyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındıkta kahverengi kokarca, fındık kurdu ve külleme hastalığına karşı mücadele döneminde bulunulduğunu ifade etti. Küllemenin Karadeniz Bölgesi'nde yaklaşık 7-8 yıl önce görülmeye başlandığını belirten Soydan, ziraat odaları ve tarım müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar sayesinde olumlu sonuçlar alındığını söyledi. Soydan, "Şu anda bölgemizde külleme hastalığında azalma görülüyor. Ancak içerisinde bulunduğumuz dönemde külleme hastalığının etkileri devam ediyor. Fındık yapraklarında oluşan beyaz tabaka nedeniyle fındıklarda çürümeler meydana gelebiliyor. Bu durum ciddi rekolte ve kalite kayıplarına neden oluyor. Üreticilerimiz artık ilaçlama yapılması gerektiğinin farkında. Yapılan ilaçlamaların büyük fayda sağladığını görüyoruz. Üreticilerimizin mücadeleyi bırakmamaları gerekiyor" diye konuştu. - ORDU