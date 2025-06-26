Fındıkta Hedef 1,5 Milyon Ton Üretim

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, 10 yıl önce dünya genelinde yıllık fındık tüketimi yaklaşık 900 bin ton civarında iken bugün bu rakamın 1 milyon 200 bin tona ulaştığını belirterek, "Fındıkta verim artıyor, hedef 4 milyar dolar ihracat" dedi.

Ergan, fındık üretimi ve zararlılarla mücadele konularında önemli açıklamalarda bulunarak geçtiğimiz yıl fındıkta büyük zarara yol açan kahverengi kokarca ile mücadelede bu yıl ciddi adımlar atıldığını belirtti.

Ergan, "Kokarca, geçen yıl ürünümüze ciddi zarar verdi. Bu yılki etkisini önümüzdeki dönemlerde daha net göreceğiz. Ancak bu zararlıyla mücadele kapsamında hem biyolojik yöntemler hem de samuray arısı salımı konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Türkiye genelinde yaklaşık bir milyon samuray arısı doğaya bırakılacak. Bu arı, kokarcanın yumurtalarına yuva yaparak üremesini engelliyor. Umuyoruz ki bu çalışmalar başarıya ulaşır ve ülkemiz bu zararlıdan en kısa sürede kurtulur" diye konuştu.

Rekolte beklentisi yüksek

Trabzon'da bu yıl fındık rekoltesinin geçen yıla göre oldukça iyi olduğunu vurgulayan Ergan, "Tarım Bakanlığı, Trabzon için 62 bin tonluk bir rekolte tahmini açıkladı. Eğer bu rakama ulaşabilirsek, son yılların en yüksek üretim miktarına erişmiş olacağız. Zararlılarla mücadelede başarı sağlanır ve üreticilerimiz bahçelerine gereken ilgiyi gösterirse, bu yıl çok verimli geçecek" ifadelerini kullandı.

Hedef: 1,5 milyon ton üretim, 4 milyar dolar gelir

Fındık ihracatında yeni pazarlara açıldıklarını belirten Ergan, küresel tüketimin her geçen yıl arttığını ifade ederek "10 yıl önce dünya genelinde yıllık fındık tüketimi yaklaşık 900 bin ton civarındaydı. Bugün bu rakam 1 milyon 200 bin tona ulaştı. Üretim arttıkça tüketim de artıyor. Bu nedenle üretim ve kaliteyi artırmaya yönelik projeler geliştiriyoruz. Hedefimiz, 750 bin ton değil, 1,5 milyon ton üretmek. Bu miktarı hem iç piyasada tüketebilir hem de ihraç edebiliriz. Böylece 2,5 milyar dolar yerine 4 milyar dolara yakın bir gelir elde edebiliriz. Bu rakam, Türkiye ekonomisi için büyük önem taşıyor" dedi.

Türkiye'nin şu anda yaklaşık 120 ülkeye fındık ihraç ettiğini belirten Ergan, "Yurtiçinde yıllık ortalama 100-150 bin ton fındık tüketiyoruz. Kalan 600-650 bin ton civarındaki ürünü ise ihraç ediyoruz. Önümüzdeki süreçte hem ihracat yaptığımız ülke sayısı hem de tüketim miktarı daha da artacaktır" şeklinde konuştu. - TRABZON