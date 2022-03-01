Fintech yatırımları 2021'de rekor kırdı - Son Dakika
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Fintech yatırımları 2021'de rekor kırdı

01.03.2022 12:36
Fintech yatırımları 2021'de rekor kırdı

Denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık alanında teknoloji temelli hizmetler sunan KPMG'nin "Pulse of Fintech" raporuna göre, 2021 yılı fintech sektörü için rekorlara imza atılan bir yıl oldu.

Denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık alanında teknoloji temelli hizmetler sunan KPMG'nin "Pulse of Fintech" raporuna göre, 2021 yılı fintech sektörü için rekorlara imza atılan bir yıl oldu.

KPMG açıklamasına göre, fintech sektöründe geçen yıl küresel ölçekte hacmi toplam 210 milyon dolar olan 5 bin 684 adet işlem gerçekleştirildi. İşlem sayısı 2020 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 55 arttı.

2021 yılı için küresel fintech yatırımlarının segmentler arasındaki dağılımına bakıldığında ise ödeme sistemleri küresel ölçekte 1,7 milyar dolar yatırım çekerek zirvedeki yerini korudu. Blok zinciri ve kripto para dünyası ise 30,2 milyar dolar ile rekor seviyede yatırım çekti. Onu, 4,85 milyar dolar yatırım ile siber güvenlik ve ardından 1,62 milyar dolar yatırım ile servet teknolojisi izledi.

Fintech odaklı global birleşme ve satın alma işlemlerinin değeri 2020'de 76 milyar dolar iken 2021'de 83,1 milyar dolara ulaştı.

Küresel girişim sermayesi (VC) yatırımları ise yeni bir rekorla 115 milyar dolara ulaşarak 2018'de görülen 53,2 milyar dolar zirvesini geride bıraktı. 2021 yılında, 1 milyar doları aşan fintech odaklı 7 VC yatırım turu gözlendi.

Özel sermaye (PE) şirketlerinin de fintech sektöründeki küresel yatırımları 12 milyar doları aşarak 2018 yılında görülen bir önceki rekor seviye olan 5 milyar doları geride bıraktı.

"2022'de fintech yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi bekleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Fintech Sektör Lideri ve Bilgi Sistemleri Risk Yönetimi Başkanı Sinem Cantürk, küresel fintech pazarının çok güçlü bir yılı geride bıraktığını kaydetti. Tüm fintech segmentleri için çok ciddi bir ilgi söz konusu olduğunu belirten Cantürk, "İşlemlerde 2018 yılından bu yana görülmemiş rekor seviyeler kaydedildi. 2022'de de fintech yatırımlarının hız kesmeden devam etmesi bekleniyor, aktivitenin de özellikle gelişmekte olan fintech pazarlarında yoğunlaşacağı tahmin ediliyor. Ödeme sistemleri 2021'de de yatırımlar arasında ilk sırada yer aldı, 2022 için de güçlü görünümünü koruyor. Blok zinciri ve kripto para dünyası 2022'de de cazip yatırım alanları arasında karşımıza çıkıyor. Finansal hizmetlerde dijitalleşmede kritik bir eşiğe ulaşıldı, bankacılık platformlarının inovasyonunu sağlayacak uygulamalar ön plana çıkacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 2022 yılı global fintech trendlerine ilişkin şu değerlendirmeler yer aldı:

"Gömülü finans geçen yıldan bu yana gelişen bir trend olarak öne çıkıyor. Banka dışı kurumlara ve finans dışı firmalara hizmet vermek isteyen çok sayıda banka, müşteri deneyimini geliştirerek daha kapsamlı bir hizmet sunmayı hedefliyor. Daha çok sayıda bankanın gömülü çözümlere odaklanması bekleniyor. Gömülü finans hizmetleri için talep artarken bu tür hizmetler için bu yıl içerisinde düzenleyici kurumların incelemelerinin de artacağı tahmin ediliyor. Ödeme veya diğer finans hizmetleri sunan şirketler, yatırımcıların ve pazarın gözünde öne çıkmak amacıyla, veri şirketi veya veri sağlayıcı olarak konumlanmayı hedefliyor.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) konusunun şirketlerin gündeminde ne kadar geniş yer kapladığı biliniyor. Buna paralel olarak, iklim değişikliği, karbonsuzlaşma ve döngüsel ekonomi gibi konular dahil olmak üzere, ESG kabiliyetleri olan fintech şirketlerine olan ilginin artacağı öngörülüyor. Unicorn şirketlerin sayısındaki ciddi artış, bu statünün başta ABD olmak üzere gelişmiş pazarlarda bir miktar cazibe kaybetmesine yol açabilir. Ancak henüz olgunlaşmamış fintech sektörlerinde unicorn statüsünün hala önemli bir basamak olduğu belirtiliyor."

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Yatırım, Kripto, Finans, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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