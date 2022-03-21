FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar fındıkta zirai don riskine dikkat çekti - Son Dakika
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FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar fındıkta zirai don riskine dikkat çekti

21.03.2022 12:58
FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar fındıkta zirai don riskine dikkat çekti

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerinden, orta ve yüksek kesimlerde ani ısı düşüşlerinden fındık ağaçlarının etkilenmemesi için gerekli önlemleri almalarını istedi.

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) fındık üreticilerinden, orta ve yüksek kesimlerde ani ısı düşüşlerinden fındık ağaçlarının etkilenmemesi için gerekli önlemleri almalarını istedi.

Fındığın Mart ve Nisan aylarında doğum yapma zamanı olduğuna dikkat çeken FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar "Fındığın riskli olduğu dönemdeyiz. Fındığın en ciddi doğal hassasiyetini yaşıyoruz. Bu öyle üreticilerin önlem alabileceği bir durum değil. Şuanda erken uyanan fındıkta risk var. Mart ve nisan ayları fındığın doğum zamanı bu bölgede fındık erken açtı gibi görülüyor. Bu şartlar altında hava sıcaklığı eksiye düşerse erken uyanan fındıkta zayiat oluşacaktır. Bu durum hem rekolteyi düşürecek hem de fındık piyasasını etkileyecektir" dedi.

Zirai don yaşanması halinde rekoltenin düşük olabileceğini de belirten Bayraktar, "Fındık fiyatları artmış olsa dahi üreticinin ürünü olmayacaktır. Ürünün olmadığı yerde fındık fiyatının yüksek olmasının da bir anlamı olmayacaktır. Don oldu fiyat yükseldi ama üreticide fındık yok ise ne olacak ? O nedenle tarım sigortası çok önemlidir. En azından üretici kaybettiği ürünün bir kısmının karşılığını alabiliyor. Ancak sigorta yaptırmayan üreticiler ciddi sıkıntı yaşayabilir. Temennimiz zirai don olmaz ama meteorolojik veriler ayaz olacak gibi gösteriyor. Dallar şuan ıslak ve dallar kurumadan ayaz olursa sıkıntı yaşayacağız" diye konuştu. - GİRESUN

FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar fındıkta zirai don riskine dikkat çekti

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Fındık, Tarım, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi FİSKOBİRLİK Başkanı Bayraktar fındıkta zirai don riskine dikkat çekti - Son Dakika


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