Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de verimlilik performansının son 3-4 yıldır istikrarlı şekilde iyileştiğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, bu gelişmenin yapay zekanın yaygınlaşmasıyla aynı döneme denk geldiği ancak yapay zekanın, verimlilik artışının temel itici gücü olduğunu kesin şekilde söylemenin henüz erken olacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de iş gücü verimliliği artışının son dört yılda yıllık yaklaşık yüzde 1,9 seviyesine yükseldiği, bu oranın 2010-2019 döneminde kaydedilen seviyelerin oldukça üzerinde olduğu kaydedildi.

İşletme sektöründe verimliliğin ortalama yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bu oranın 1960 sonrası kaydedilen yüzde 2,1'lik ortalamanın oldukça üzerinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu artışın toplam faktör verimliliğindeki büyümenin hızlanmasını ve yatırımlardaki artışın sermaye stokundaki büyümeyi desteklemesiyle sermaye derinleşmesinin hız kazanmasını yansıttığı ifade edildi.

Fitch'in tahminlerinin son üç yılda toplam faktör verimliliğinin yıllık yüzde 1,6 arttığını, 1965'ten bu yana kaydedilen yıllık artışın ise yüzde 1,2 olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, yapay zeka birçok kişi tarafından internet teknolojisiyle benzer ölçüde etkili bir genel amaçlı teknoloji olarak görülse de verimlilik artışının henüz internet devriminin yaşandığı 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında görülen zirve seviyelere ulaşmadığı kaydedildi.

Verimlilik artışının hızlanması ve yapay zekanın benimsenmesinin ABD genelinde toplam istihdamda herhangi bir düşüşe yol açmadığına ve işten çıkarmalarda artış yaşanmadığına işaret edilen açıklamada, buna karşın istihdam artışının yavaşlaması ve işe alım oranının gerilemesinin iş gücü piyasasına yeni katılanlar açısından zorluklar yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, genç işsizlik oranının 2022'nin sonlarından bu yana 1,2 puan arttığı bildirildi.

Büyük teknolojik atılımların tarihsel olarak genellikle toplam istihdamda azalmaya yol açmadığı belirtilen açıklamada, birim maliyetlerin ve fiyatların düşmesinin reel gelirleri artırarak toplam talebi yükselttiği, şirketlerin daha yüksek getiri oranlarından yararlanmak için yatırımlarını artırdığı ve yeni ürünlerin ortaya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada, bu gelişmelerin iş gücünün ikame edilmesinin etkisini aştığı, tarihsel eğilimler yeniden tekrarlansa bile yapay zekanın istihdam üzerindeki etkisinin, iş gücünün ikame edilme olanağının yüksek, yapay zekayla tamamlayıcılık imkanlarının sınırlı ve ürünlere yönelik talebin fiyat esnekliğinin düşük olduğu sektörlerde önemli boyutlara ulaşabileceği kaydedildi.