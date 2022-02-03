Fitch: Fed bilançosu 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosunun 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Fed'in son şahin tutumunun 2024'ün sonuna kadar bankacılık sisteminden finansman piyasaları için önemli etkisi olabilecek 2 trilyon dolardan fazla likiditeyi çekebileceği aktarıldı.

Fed'in bilançosundaki küçülmenin yaz aylarında başlayarak hızla devam etmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bankanın bilançosunun 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebileceği vurgulandı.

Açıklamada, Fed'in ocak ayındaki toplantısının ardından faiz oranını mart toplantısında 25 baz puan, bu yılın sonundan önce 75 baz puan ve 2023'te 100 baz puan daha artmasının beklendiğini kaydedildi.

Fed'in bilançosu salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı

Fed, Kovid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, salgın nedeniyle artan işsizliği kontrol etmek amacıyla aylık 120 milyar dolarlık varlık alımına başlamıştı.

Bankanın bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.

Ülkede enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken, banka geçen yıl kasım ayı toplantısıyla varlık alımlarının hızında azalmaya gitmeye başlamış, aralık ayı toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmıştı.

Fed, ocak ayındaki son toplantısında ise faiz artışı için mart ayı toplantısını işaret etmişti.

ABD'de enflasyon geçen yıl aralıkta yüzde 7'ye ulaşarak 1982'den bu yana yıllık en hızlı artışını kaydetmişti.