Üye Girişi
Fitch: Fed bilançosu 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebilir - Son Dakika

Fitch: Fed bilançosu 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebilir

03.02.2022 20:05
Fitch: Fed bilançosu 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosunun 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD Merkez Bankasının (Fed) bilançosunun 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, Fed'in son şahin tutumunun 2024'ün sonuna kadar bankacılık sisteminden finansman piyasaları için önemli etkisi olabilecek 2 trilyon dolardan fazla likiditeyi çekebileceği aktarıldı.

Fed'in bilançosundaki küçülmenin yaz aylarında başlayarak hızla devam etmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bankanın bilançosunun 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebileceği vurgulandı.

Açıklamada, Fed'in ocak ayındaki toplantısının ardından faiz oranını mart toplantısında 25 baz puan, bu yılın sonundan önce 75 baz puan ve 2023'te 100 baz puan daha artmasının beklendiğini kaydedildi.

Fed'in bilançosu salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı

Fed, Kovid-19 salgının ilk aylarında politika faizini yüzde 0-0,25 aralığına çekerken, salgın nedeniyle artan işsizliği kontrol etmek amacıyla aylık 120 milyar dolarlık varlık alımına başlamıştı.

Bankanın bilançosu, salgın döneminde neredeyse iki katına çıkarak yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşmıştı.

Ülkede enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken, banka geçen yıl kasım ayı toplantısıyla varlık alımlarının hızında azalmaya gitmeye başlamış, aralık ayı toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmıştı.

Fed, ocak ayındaki son toplantısında ise faiz artışı için mart ayı toplantısını işaret etmişti.

ABD'de enflasyon geçen yıl aralıkta yüzde 7'ye ulaşarak 1982'den bu yana yıllık en hızlı artışını kaydetmişti.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Fitch Ratings, Kredi, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fitch: Fed bilançosu 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebilir - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
20:03 Vedat Muriqi, İspanya'nın gündemine oturdu! Kimsenin yapamadığını ilk maçında başardı
19:49 ABD Başkanı Biden, DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğü operasyonun ayrıntılarından bahsetti
19:41 Son Dakika: Türkiye'de 3 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 233 kişi vefat etti, 107 bin 530 yeni vaka tespit edildi
19:17 Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin ayrıntıları
19:14 TikTok fenomeni kadının koluna yaptırdığı dövmenin anlamını öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
18:33 Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte kulüpten yapılan açıklama
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
18:30 Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 20:11:28. #1.11#
SON DAKİKA: Fitch: Fed bilançosu 2024 sonuna kadar 6,4 trilyon dolara düşebilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement