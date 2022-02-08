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Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek - Son Dakika

Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek

08.02.2022 01:26
Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çip arzında yaşanan sıkıntının bu yılın ikinci yarısında hafiflemeye başlayabileceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, rekor düzeyde düşük stoklara rağmen artan kapasite ve talebin ılımlı hale gelme potansiyeli nedeniyle çip sıkıntısının 2022'nin ikinci yarısında hafifleyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı hükümet müdahalesinin arz oynaklığını şiddetlendirebileceği ve tedarik zincirinin normalleşmesini zorlayabileceği aktarıldı.

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Fitch Ratings, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Fitch: Küresel çip sıkıntısı 2022'nin ikinci yarısında hafifleyecek - Son Dakika
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