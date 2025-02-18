Dev kuruluştan Türk bankaları için yeni değerlendirme

Ekonomi

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarına yönelik faaliyet ortamı skoru (OE)'nu 'B+'/pozitif olarak revize etmişti. Kuruluştan yapılan son açıklamada, bu notun Türkiye'de enflasyon rakamlarının düşmesinin ve dış kırılganlıkların azalması sonucu artabileceği bildirildi.

Bankanın açıklamasında, yüksek seyreden enflasyon rakamlarının bankalar için risk teşkil ettiği hatırlatıldı. Ancak, enflasyon oranlarının düşerek mevcut ortamın iyileşmesi durumunda Türk bankalarının kredi notlarının Türkiye'nin ülke notu (BB-/Durağan) ile uyumlu hale getirebileceği belirtildi.

"BANKALARIN KÂRI DAHA DA ARTABİLİR"

Fitch Ratings, ayrıca Türkiye'deki faiz oranlarının düşmesiyle birlikte banka kârlılıklarının iyileşebileceğini öngörüyor. Mevcut durumda, bankaların yüksek zorunlu karşılık oranları ve kredi büyüme sınırları nedeniyle marj baskısı altında olduğu belirtilirken, faizlerdeki gevşeme marjların genişlemesini sağlayarak bu baskıyı hafifletebilir. Öte yandan, işletme giderleri üzerindeki enflasyonist baskı, karlılık üzerindeki etkisini sürdürüyor.