Dev kuruluştan Türk bankaları için yeni değerlendirme - Son Dakika
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Ekonomi

Dev kuruluştan Türk bankaları için yeni değerlendirme

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Fitch Ratings, Türkiye'nin döviz pozisyonlarındaki iyileşmenin bankalar için olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Türkiye'nin kredi notu artmasa bile, Türk bankalarının notunun bu gelişmelerle artmasının mümkün olduğu bildirildi.

18.02.2025 13:53
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarına yönelik faaliyet ortamı skoru (OE)'nu 'B+'/pozitif olarak revize etmişti. Kuruluştan yapılan son açıklamada, bu notun Türkiye'de enflasyon rakamlarının düşmesinin ve dış kırılganlıkların azalması sonucu artabileceği bildirildi.

Bankanın açıklamasında, yüksek seyreden enflasyon rakamlarının bankalar için risk teşkil ettiği hatırlatıldı. Ancak, enflasyon oranlarının düşerek mevcut ortamın iyileşmesi durumunda Türk bankalarının kredi notlarının Türkiye'nin ülke notu (BB-/Durağan) ile uyumlu hale getirebileceği belirtildi.

"BANKALARIN KÂRI DAHA DA ARTABİLİR"

Fitch Ratings, ayrıca Türkiye'deki faiz oranlarının düşmesiyle birlikte banka kârlılıklarının iyileşebileceğini öngörüyor. Mevcut durumda, bankaların yüksek zorunlu karşılık oranları ve kredi büyüme sınırları nedeniyle marj baskısı altında olduğu belirtilirken, faizlerdeki gevşeme marjların genişlemesini sağlayarak bu baskıyı hafifletebilir. Öte yandan, işletme giderleri üzerindeki enflasyonist baskı, karlılık üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Dev kuruluştan Türk bankaları için yeni değerlendirme

Fitch Ratings, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Döviz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dev kuruluştan Türk bankaları için yeni değerlendirme - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce:
    Mevduat sahiplerine düşük faiz verip, kredilerden yüksek faiz alıyorlar . Bankaların üretmiş olduğu ne var ? milleti ..... başka. 5 0 Yanıtla
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