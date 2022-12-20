Fiyat tekrar değişti! Akaryakıta çifte indirim geldi - Son Dakika
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Fiyat tekrar değişti! Akaryakıta çifte indirim geldi

20.12.2022 08:02

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Geçen haftaki çifte zamdan sonra bu hafta da akaryakıta çifte indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 61 kuruş, motorinin litresi ise 77 kuruş düştü.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Benzin ve motorine geçen hafta gelen zamların ardından bu hafta da indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 61 kuruş, motorinin litresi ise 77 kuruş düştü.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 17 lira 92 kuruşa, Ankara'da 18 lira 13 kuruşa, İzmir'de 18 lira 12 kuruşa çıktı.

Motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 3 kuruşa, Ankara'da 22 lira 22 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 30 kuruşa yükseldi.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

23 Kasım'da benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım'da benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım'da motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım'da motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık'ta motorine 1 lira 16 kuruş zam, 6 Aralık'ta motorine 66 kuruş indirim, 8 Aralık'ta motorine 1 lira 90 kuruş, benzine 2 lira 15 kuruş indirim, 10 Aralık'ta benzine 75 kuruş indirim, 16 Aralık'ta benzine 1 lira 8 kuruş zam, 17 Aralık'ta ise motorine 1 lira 70 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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