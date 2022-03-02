Ford, yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor - Son Dakika

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin elektrik araç konusunda dönüşümünü hızlandırdığı vurgulandı.

Açıklamada, Ford'un 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi ve yüzde 10'luk düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı elde etmeyi planladığı aktarıldı.

Ford'un elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonların "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğü belirtilen açıklamada, elektrikli araçlara yönelik operasyonların "Ford Model e" ve geleneksel içten yanmalı araçlara yönelik operasyonların "Ford Blue" tarafından yürütüleceği bildirildi.