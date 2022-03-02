Ford, yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ford, yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor

02.03.2022 22:20
Ford, yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planladığını duyurdu.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin elektrik araç konusunda dönüşümünü hızlandırdığı vurgulandı.

Açıklamada, Ford'un 2026'ya kadar yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi ve yüzde 10'luk düzeltilmiş faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı elde etmeyi planladığı aktarıldı.

Ford'un elektrikli araç çalışmalarını hızlandırmak için operasyonların "Ford Model e" ve "Ford Blue" olarak ikiye böldüğü belirtilen açıklamada, elektrikli araçlara yönelik operasyonların "Ford Model e" ve geleneksel içten yanmalı araçlara yönelik operasyonların "Ford Blue" tarafından yürütüleceği bildirildi.

YORUMLAR
500
Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı Atlas Okyanusu'nda 13 gündür sürüklenen lüks araç yüklü dev gemi battı Hyundai, 2030'da yıllık 1,87 milyon adet elektrikli otomobil satışı hedefliyor Hyundai, 2030'da yıllık 1,87 milyon adet elektrikli otomobil satışı hedefliyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Otomobil, Tragger, Ford, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ford, yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor - Son Dakika


Son Dakika
22:15 Bu gece yarısı yapılacak zam öncesi akaryakıt istasyonları doldu taştı
21:53 Sokak ortasında kurşunlar hava uçuştu! O anlar kamera tarafından kaydedildi
21:51 Daha fazla dayanamadı! Rus milyarder Chelsea'yi satma kararı aldı
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
20:54 Rusya Savunma Bakanlığı "498 askerimiz öldü" derken Ukrayna 6 bin olarak açıklamıştı
20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 22:26:51. #1.13#
SON DAKİKA: Ford, yılda 2 milyondan fazla elektrikli araç üretmeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement