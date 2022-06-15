Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde - Son Dakika
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Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

15.06.2022 14:23
Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

Fransa'da enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Fransa'da enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) verilerine göre, ülkede ürünlerdeki fiyat artışı geçen ay da devam etti.

Ülkede enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 5,2'ye ulaştı. Enflasyondaki artış 1985 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, en büyük artış yüzde 27,8 ile enerji fiyatlarında kaydedildi.

INSEE açıklamasında, hizmet sektörü, gıda ve tekstil ürünlerinde artışın devam edeceği aktarıldı.

Avrupa'daki gaz krizinin de tetiklediği enflasyonun, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da fiyat artışlarına sebep olduğu belirtilen açıklamada, konaklama ve gıdada fiyat yükselişi, ulaşım, sağlık ve iletişim hizmetlerinde ise belirgin bir yavaşlama olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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