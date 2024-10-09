Fuar İzmir\'de üç fuarlı moda ve tekstil buluşması

Ekonomi

Türkiye'de fuarcılığın merkezi Fuar İzmir; Fashion Prime-7. Tekstil-Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı, Fashion Tech-3. Hazır Giyim Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Baskı Teknolojileri Fuarı ve bu yıl ilk kez düzenlenen Fashion Home İzmir-Ev Tekstili Fuarı'na kapılarını açtı. Törende konuşan Başkan Tugay, "Bu fuarların, tekstil ve moda sektörüne yeni bir soluk getireceğine, yeni iş birliklerinin ve ticari başarıların temellerini atacağına yürekten inanıyorum. İzmir'i bir kez daha bu büyük organizasyonlarla başarıyla temsil ediyoruz. İzmir, Türkiye'nin ticari ve sanayi gücünün simgesi olarak, gelecekte de bu alandaki öncülüğünü sürdürecektir" dedi.

Türkiye'nin en büyük ve modern fuar alanı Fuar İzmir, aynı anda üç önemli tekstil ve hazır giyim fuarına ev sahipliği yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime - 7. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile İZFAŞ - İzgi Fuarcılık ortaklığıyla gerçekleştirilen Fashion Tech - 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı ve ilk kez yapılan Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Törene; CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Yalçın Ata, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sivil toplum kuruluşları, odalar, derneklerin başkanları ile temsilcileri katıldı. Açılışta destek veren kurum, dernek ve odalara plaket takdim edildi. Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay, stantları gezerek katılımcılara başarılı bir fuar diledi.

Tugay: Önemli buluşmaların merkezi olacağına inanıyorum

Üç fuarın aynı anda düzenlenmesinin önemine vurgu yaparak konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Fuar İzmir'in önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Bugün burada 3 fuarın birden açılışını gerçekleştiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak ev sahipliği yaptığımız Fashion Prime, Fashion Tech ve ilk kez gerçekleştirdiğimiz Fashion Home İzmir fuarlarının, tekstil sektöründe yeni bir dönemi başlatacağına önemli buluşmaların merkezi olacağına inanıyorum. Buradaki buluşmalar, üretimden ihracata, istihdamdan teknolojik gelişmelere kadar birçok alanda katkı sağlayacak; yerel firmalarımızın dünya pazarındaki payını artırarak, uluslararası arenada rekabet gücümüzü daha da yukarı taşıyacaktır. Bu fuarların, tekstil ve moda sektörüne yeni bir soluk getireceğine, yeni iş birliklerinin ve ticari başarıların temellerini atacağına yürekten inanıyorum. İzmir'i bir kez daha bu büyük organizasyonlarla başarıyla temsil ediyoruz. İzmir, Türkiye'nin ticari ve sanayi gücünün simgesi olarak, gelecekte de bu alandaki öncülüğünü sürdürecektir" dedi.

"Üç fuarın birlikteliği büyük fırsatlar sunacak"

Fuarların uluslararası pazarlara açılmasını temenni eden Başkan Tugay, "Tekstil ve moda sektöründe; inovasyonun, sürdürülebilirliğin ve dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu üç temel prensibi her zaman desteklemekteyiz. Bugün açılışını yaptığımız bu fuarlar, tekstil sektörünün dijital dönüşümünü hızlandıracak, sürdürülebilir üretim modellerini yaygınlaştıracak ve inovatif çözümlerle sektörü geleceğe hazırlayacaktır. Üç fuarın birlikteliği, katılımcı ve ziyaretçilere de büyük fırsatlar sunacaktır. Hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin kumaştan aksesuara, makine teknolojilerinden yazılımlara, ev tekstilinden ipliğe kadar aradığı her şeyi bulabileceği bu üç fuar, aynı zamanda sektörün bir araya geldiği en büyük entegre buluşma olacaktır. Fuarların, tekstil sektörüne yönelik hizmet veren firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmasına ve ihracatlarını artırmalarına olanak tanımasını temenni ediyorum. Bildiğiniz gibi Ege Bölgesi tekstil sektörünün öncü bölgesi. Şehrimiz İzmir de fuarcılık alanında iddialı bir kent. Bu şehir, tarihi boyunca ticaretin, sanayinin ve yeniliklerin öncüsü olmuştur. Böylesine önemli bir sektörde, kendi içinde kategorilere ayrılmış, tekstil sektörünün tüm bileşenlerini kapsayan üç fuarı aynı anda düzenlemek de İzmir için ayrıca gurur vericidir" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: Denizli'nin vizyonu daha da gelişecek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Denizli deyince ev tekstili konusunda yol kat etmiş, geleceğe yön verme noktasında büyük bir süreci tamamlamış bir şehrin belediye başkanı olarak buradayım. Önümüzdeki süreçte de bu iş birlikleri ve fuarlar sayesinde Denizli'nin vizyonunun daha da gelişeceğine olan inancımız tam. Bu fuar, Denizli, İzmir ve ülkemiz açısından keyiflere vesile olur" dedi.

"IF Wedding içinden üç fuarımız oldu"

İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, "IF Wedding - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nın içinden üç yeni fuarımız oldu. Önümüzdeki senelerde bu üç fuarımız daha da büyüyecek" dedi. İZGİ Fuarcılık Genel Müdürü Mustafa Kemal Hisarcıklıoğlu ise, "Bu yıl üç fuarı bir araya gelerek açtık. Elde ettiğimiz başarı, bu fuara desteklerini sunan katılımcı firmalarımızındır" diye konuştu.

Üç fuar bir arada

9 - 11 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleşecek Fashion Prime Fuarı'nda, hazır giyim sektörünün önde gelen üreticileri, tedarikçi firma temsilcileri ile bir araya gelirken hazır giyim markaları da moda tasarımcılarından yan ürün sağlayıcılarına kadar sektörün önde gelen profesyonelleriyle tecrübelerini paylaşma olanağı bulacak. İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık ortaklığında, Exen Media, Ege Giyim Sanayicileri Derneği ve Denizli Tekstil Giyim Sanayicileri Derneği destekleriyle düzenlenen Fashion Tech - 3. Hazır Giyim, Konfeksiyon ve Tekstil Makineleri, Tekstil Baskı Teknolojileri Fuarı, 09 - 12 Ekim 2024 tarihleri arasında üçüncü kez kapılarını açtı. 9 - 11 Ekim 2024 tarihlerinde, ilk kez düzenlenen Fashion Home İzmir - Ev Tekstili Fuarı ise, ev tekstili dünyasının lider markalarını bir araya getirerek üç gün boyunca sektördeki en son moda trendlerinin sergilenmesini sağlayacak. İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık ortaklığında, Denizli Tekstil Giyim Sanayicileri Derneği, Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Karat Medya iş birliğinde düzenlenen Fuar'da, konfor, estetik ve teknolojiyi birleştiren son trendler sergileniyor. - İZMİR