Fuat Oktay: Ankara'da 11 bin 904 kişiye istihdam oluşturulması öngörülmektedir - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 yılında Ankara'da yatırım yapılmak üzere 671 teşvik belgesi düzenlenmiştir. Böylece yaklaşık 15,2 milyar lira sabit yatırım yapılması, 11 bin 904 kişiye istihdam oluşturulması öngörülmektedir" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nce (MÜSİAD) Ankara'nın Altındağ ilçesinde iftar programı düzenlendi. İftara, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci katıldı.

'İHRACAT BEDELİNİN BELLİ ORANINA KADAR İADE'Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarında yapılan düzenlemeleri hatırlatarak, şöyle konuştu: "Sizlerin de görüşlerini alarak hayata geçirdiğimiz düzenlemelerle, gıda ürünlerindeki KDV oranını üretim, toptan ve perakende aşamalarının tamamında yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirmiştik. Ardından temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun ve bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak güncelledik. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştirerek, turizm yatırımlarını da dahil ettik. Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine, KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alabilen ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulmaya başlıyor."Oktay, 2021 yılı itibariyle Ankara'nın toplam ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla yaklaşık 9,5 milyar dolar düzeyine ulaştığını belirterek, "Bu gelişme güzel; fakat yetmez. Ankaralı girişimcilerimizden yatırıma, istihdama, üretim ve ihracata çok daha güçlü destek beklediğimizi belirtmek istiyorum. KOSGEB tarafından 2021 yılında Türkiye genelinde 1,7 milyar lira tutarında destek sağlanmış, söz konusu desteklerin yüzde 9,7'si Ankara'ya ayrılmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2021 yılında Ankara'da yatırım yapılmak üzere 671 teşvik belgesi düzenlenmiştir. Böylece yaklaşık 15,2 milyar lira sabit yatırım yapılması, 11 bin 904 kişiye istihdam oluşturulması öngörülmektedir" açıklamasında bulundu.NEBATİ: ENFLASYONU ALAŞAĞI EDECEĞİZHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yıl sonunda enflasyonun makul seviyeye ineceğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:

"Kur stabil olduysa faiz de gündemden çıktıysa, enflasyonu da er ya da geç birlikte alaşağı edeceğiz. Atmış olduğumuz bu adımlara rağmen, beklentilerdeki bozulmanın etkisi ile oluşan enflasyon ataletini, alternatif yatırım araçları gibi enstrümanları geliştirerek kıracağız. Yıl sonunda enflasyonun makul bir seviyeye indiğini ve bu inişin devam ettiğini göreceğiz. Güneş enerjisi santrali (GES) ve sulama kanalları yatırımları gibi tarımsal üretimi artırmaya yönelik atacağımız adımlar ile tarım ürünlerinin daha uygun fiyatlardan piyasaya sunulmasını sağlarken aynı zamanda yeni atacağımız adımlarla da ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Birilerinin karamsarlığına, birilerinin umutsuzluk aşılamasına rağmen, biz umutla bakıyoruz geleceğe. Türkiye'nin 21'inci yüzyılın en önemli aktörlerinden biri olacağını gören büyük bir camiasınız. Bu camia aynı zamanda Türkiye'deki büyük sessiz çoğunluğun sesi. Bu işlerin zorlukların üstesinden hep beraber geleceğiz."