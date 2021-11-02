Samsung'un yeni işletim sistemi ve kullanıcı arayüzüyle kullanıma sunduğu Galaxy Watch4 Serisi akıllı saatleri, Saat&Saat mağazalarında da satışa sunuldu.

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, Galaxy Watch4 ve Watch4 Classic akıllı saatleri, Saat&Saat farkıyla tüketicilerle buluşuyor.

Tüketiciler, hayatı kolaylaştıran özellikleriyle tüketicilerin beğenisini kazanan akıllı saatleri Saat&Saat'in internet sitesinden ya da seçili mağazalarında deneyimleyerek alabilecek.

Galaxy Watch4 44 mm ebadında siyah, yeşil, gümüş; 40 mm boyutunda ise siyah, pembe altın, gümüş renk seçenekleri ile sunuluyor. Galaxy Watch4 Classic ise 46 mm ve 42 mm boyutlarında siyah ve gümüş renk seçenekleri ile tüketicilerle buluşuyor.