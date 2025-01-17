Garanti BBVA\'dan Obigenç\'e Destek

Ekonomi

Garanti BBVA, üniversite öğrencileri için hayata geçirilen dijital platform Obigenç'e destek olduğunu duyurdu.

Garanti BBVA, Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) bursiyerleri ve Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün üniversite öğrencileri için hayata geçirdiği dijital platform Obigenç'e destek oluyor. Bu iş birliği, burs başvuru süreçlerinin uçtan uca dijitalleştirilmesi ve bursiyerlerin özel kampanyalar, eğitimler ve seminerlerden faydalanmasını hedefliyor. TEV tarafından geliştirilen platformun bankanın desteğiyle gençlere sürdürülebilir ve yaşayan bir platform olarak ulaşması amaçlanıyor. Ayrıca bu anlamlı iş birliği kapsamında Obigenç'ten faydalanan 20 bin TEV bursiyerinin burs ödemeleri banka aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, "Gençler geleceğimiz ve gelecek kuşakların sürdürülebilir bir dünya oluşturabilmelerinin yolunun nitelikli eğitimden geçtiğine inanıyor, uzun yıllardır bu alanda çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Günümüzde fırsat eşitliğiyle beraber bu fırsatlara erişimi kolaylaştırmak ve aynı zamanda dijitalleştirmek son derece önemli hale geldi. Bu kapsamda ülkemizin en kıymetli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı'nın (TEV) üniversite öğrencilerinin eğitim ve kariyer yolculuklarını bütüncül bir yaklaşımla desteklemek için tasarladığı Obigenç platformuna verdiğimiz destekle, TEV bursiyerleri ile Türkiye'nin dört bir yanından öğrencinin yer aldığı güçlü bir ekosistemin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dijitalleşme sayesinde burs başvuru süreçlerini daha hızlı ve erişilebilir hale getirirken, gençlerin eğitim hayatlarına değer katmaya dönük çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Gençlerin eğitim hayatını desteklemeye ve onlara fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalarında dijital dönüşümün kritik bir rol oynadığını belirten Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Banu Taşkın, "İnovasyon odaklı yaklaşımlar geliştirme vizyonumuz doğrultusunda vakfımızın hayata geçirdiği Obigenç platformu ile gençlerin eğitim süreçlerini çok yönlü bir ekosistemle destekleyen, Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları arasında bir 'ilk' diyebileceğimiz yenilikçi bir yaklaşım sunuyoruz. Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı iş birliği, üniversite öğrencileri için burs başvuru süreçlerini daha kolay ve erişilebilir hale getirmenin ötesinde, bursiyerlerimizin eğitim hayatlarına değer katacak birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Geleceği şekillendirecek gençlerimize daha güçlü bir destek sunma yolculuğunda bize eşlik eden bankaya içtenlikle teşekkür ediyor, bu iş birliğinin oluşturacağı olumlu etkiyi heyecanla bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL