Garanti BBVA sağlık sigortalarına odağını artırıyor - Son Dakika
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Garanti BBVA sağlık sigortalarına odağını artırıyor

03.08.2022 11:39
Garanti BBVA sağlık sigortalarına odağını artırıyor

Garanti BBVA, herhangi bir hastalık veya yaralanmada poliçe sahiplerini ağır masraflardan kurtarmak ve uygun koşullarda tedavi olmalarını sağlamak amacıyla hizmet çeşitlendirmesine gidiyor.

Garanti BBVA, herhangi bir hastalık veya yaralanmada poliçe sahiplerini ağır masraflardan kurtarmak ve uygun koşullarda tedavi olmalarını sağlamak amacıyla hizmet çeşitlendirmesine gidiyor.

Pandemi pek çok sektörü etkilediği gibi özel sağlık sigortalarına olan ilgi ve farkındalığın da artmasına yol açtı. Bu gelişmelerle beraber Garanti BBVA, herhangi bir hastalık veya yaralanmada poliçe sahiplerini ağır masraflardan kurtarmak ve uygun koşullarda tedavi olmalarını sağlamak amacıyla hizmet çeşitlendirmesine gidiyor. Yapılan açıklamaya göre, sağlık sigortası yaptırmak isteyen müşteriler bankanın kanallarından Eureko Sigorta'nın ürünlerine ulaşabilirken sağlık sigortacılığına yeni giriş yapan Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat üzerinden de poliçe alabiliyor. Bupa Acıbadem Sigorta'nın kurucusu olduğu senCard Üyelik Programı'na dahil olan Eureko Sigorta ve Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat; müşteri odaklı ürünler, geniş anlaşmalı kurum ağı ve program avantajları ile sağlık sigortalarında avantajlı bir alternatif oluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Pandemi dönemi hepimiz için sağlığın ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varmamıza ve buna paralel olarak sağlık sigortalarının bir lüks değil ihtiyaç olduğu bilincinin artmasına neden oldu. Banka olarak, müşterilerimizin finansal sağlıklarını korumalarına destek olurken, her gelir grubundan müşterimizin rahatlıkla erişebilmesi amacıyla sağlık sigortası ürünlerimizi daha da geliştirip, çeşitlendirdik. İş ortağımız Eureko Sigorta'nın yanı sıra, iştirak şirketlerimizden Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat da BES müşterilerine sağlık sigortası sunmaya başladı. Ayrıca, bu süreçte, Bupa Acıbadem Sigorta ile işbirliği yaparak, iş ortaklarımız tarafından her ihtiyaca ve bütçeye uygun primlerle tasarlanan ürünlerde senCard üyelik programına dahil olduk. Müşterilerimiz, senCard vasıtası ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında kaliteli sağlık hizmeti alabilme, geniş anlaşmalı kurum ağından faydalanabilme, hızlı ve kesintisiz provizyona erişim, geri ödeme işlemlerini teknoloji destekli platformlarla yapabilme imkanına da kavuşuyor. Önümüzdeki dönemde de, iş ortaklarımız ile beraber müşterilerimize farklı fırsatlar sunarak, memnuniyetlerini daha da yukarılara çekmek için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Diğer yandan sürdürülebilirlik yolculuğumuzda sağlıklı yaşamın desteklenmesi, herkesin nitelikli sağlığa erişimine fayda sağlamayı da sürdüreceğiz. Özel sağlık sigortacılığı sahipliğinin artması ile devletin sağlık sektöründeki yükünün hafifletilmesi ve müşterilerimizin özel sağlık kurumlarından da hizmet almasına katkı sunmak öncelikli amacımız" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Garanti Bankası, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA sağlık sigortalarına odağını artırıyor - Son Dakika

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