Garanti BBVA Portföy\'ün yeni Genel Müdürü Hülya Türkmen Keçecioğlu oldu

Sakarya Şubat Ayında 788 Milyon Dolarlık Dış Satış Gerçekleştirdi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, şubat ayında Sakarya, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,6 artışla 788 milyon dolarlık dış satış gerçekleştirdi. Sakarya, Türkiye ihracatına yüzde 3,7 katkıda bulunarak en çok dış satım yapan 8. il oldu. Sakarya iş dünyası, otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, çelik, fındık ve kimyevi maddeler ile çelik sektörlerinde liderlik yaparak ihracatını gerçekleştirdi. Sakarya, dünyanın 110 noktasına ihracat yaparken, İtalya, Polonya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya en çok ihracat yapılan ülkeler oldu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, il ve ülke ekonomisine katma değer sağlamak adına çalışmalar yürüttüklerini ve Sakarya iş dünyasının ülke ihracatına 788 milyon dolarlık katkıda bulunduğunu belirtti.