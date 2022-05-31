Garanti BBVA, sendikasyon kredisini bu kez sosyal kriterler odağında yeniledi - Son Dakika
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Garanti BBVA, sendikasyon kredisini bu kez sosyal kriterler odağında yeniledi

31.05.2022 18:43
Garanti BBVA, sendikasyon kredisini bu kez sosyal kriterler odağında yeniledi

Garanti BBVA yurt dışı borçlanma programı kapsamında uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yüzde 100 olarak yeniledi.

Garanti BBVA yurt dışı borçlanma programı kapsamında uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisini yüzde 100 olarak yeniledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 367 gün vadeli 283,5 milyon ABD doları ve 290,5 milyon avro tutarında iki ayrı dilimden oluşan sendikasyon kredisi anlaşması 16 ülkeden 30 bankanın katılımıyla imzalandı.

Dış ticaretin finansmanı ile genel kurumsal amaçlarla kullanılacak kredinin toplam maliyeti sırasıyla SOFR + yüzde 2,75 ve Euribor+ yüzde 2,10 olarak gerçekleşirken, işleme toplamda yüzde 125,12 oranında talep geldi. İki yıl önce dünyanın ilk ESG kriterlerine bağlı sendikasyon kredisini hayata geçiren Garanti BBVA, bu sendikasyon kredisini ise farklılaştırarak sosyal kriterlere endeksli yenileyip sürdürülebilir finans alanında öncü uygulamalarını devam ettirmiş oldu.

Sağlanan kredi çerçevesinde Garanti BBVA'nın vermiş olduğu hedeflerin kontrolü için atanmış uluslararası denetim şirketi, test tarihlerinde mutabık kalınan hedefleri değerlendirecek. Hedeflerin başarıyla gerçekleştirilmesi halinde ise faiz indirimine gidilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, şunları kaydetti:

"Bankamızın en önemli stratejik önceliği haline gelen iklim değişikliği ile mücadele ve kapsayıcı büyüme odağımız doğrultusunda, sürdürülebilir finans piyasasının gelişimine öncülük etmeyi sürdürüyoruz. 16 yılı aşkın süredir söylemi eyleme dönüştürerek her zaman yapılmamış olanı yapma ve sektöre örnek olma vizyonuyla çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Bu kapsamda, sürdürülebilirlikle bağlantılı sendikasyon kredisini bu kez sosyal kriterler odağında yenilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sağladığımız bu kredinin maliyeti kadın hakim ortaklı işletmeler ve mikro KOBİ'lere sağlanan finansman tutarı ile 6 kez yer aldığımız Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde 2023 yılında da yer almak gibi rekabetçi hedeflere endeksli olacak. Stratejik önceliklerimiz odağında verdiğimiz taahhütlerin ve üstlendiğimiz misyonun önemli bir yansıması olan sendikasyon kredisinin yenilenmesi, aynı zamanda Garanti BBVA'nın yurtdışı finansman piyasasındaki sürdürülebilir fonlama yaratma gücünün de altını çiziyor. Bankamız, uluslararası bankaların ve yatırımcıların Türkiye'de çalışmak isteyeceği ilk banka olma vizyonu doğrultusunda, güçlü muhabir bankacılık ağı, deneyimli ekibi ve iş yaratma kabiliyetindeki başarısıyla sektördeki öncü konumunu da bir kez daha kanıtladı."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, sendikasyon kredisini bu kez sosyal kriterler odağında yeniledi - Son Dakika


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