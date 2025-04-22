Garanti BBVA'ya 6. Uluslararası İş Güvenliği Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA'ya 6. Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

Garanti BBVA\'ya 6. Uluslararası İş Güvenliği Ödülü

Garanti BBVA, British Safety Council'dan 6. kez Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü kazandı.

22.04.2025 11:02
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Garanti BBVA, British Safety Council tarafından bu yıl 67'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü'nü 6'ncı kez kazandı.

Garanti BBVA, İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan British Safety Council tarafından bu yıl 67'ncisi düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülü 2025 (International Safety Awards) kapsamında dünyanın önde gelen prestijli İş Sağlığı ve Güvenliği ödülünü aldı. Banka, Türkiye'den yaklaşık 350 kuruluşun başvurduğu bu ödülü üst üste 6. kez aldı.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ebru Taşcı Firuzbay ödülle ilgili olarak, "İş Sağlığı ve Güvenliği, Garanti BBVA olarak iş yapış şeklimizin ayrılmaz bir parçası. Bu alanda attığımız her adımda çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını ve güvenliğini en öncelikli konu olarak görüyor, ulusal mevzuatla sınırlı kalmadan uluslararası standartlarda en iyi uygulamaları da dikkate alıyoruz. British Safety Council gibi bağımsız bir otoritenin yaptığı değerlendirmeler ışığında bu prestijli ödüle üst üste altı yıl boyunca layık görülmemiz, çalışanlarımız ve müşterilerimiz için sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir ortam oluşturma kararlılığımızı bir kez daha göstererek uluslararası alanda belgelemiş oldu. Yaptığımız çalışmalarla bu ödülü almaktan gurur duyuyor, aynı hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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