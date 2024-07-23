Ekonomi

Garsonluktan biriktirdiği parayla kendi kafesini açtı

DÜZCE - Düzce'de çocukluk yaşlarından itibaren kafe açma hayali olan kadın, hayalindeki kafeyi açmayı başardı. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olan kadın, kendine ait kafede bir yandan garsonluk yaparken bir yandan da kafenin tadilatı ve düzenlemesini kendi elleriyle yapıyor.

Düzce'de hayalindeki kafeyi açan Ayşe Janves Batur, Zongulak Bülent Ecevit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun olmasının ardından birikim yapmak için yine kendi alanında çalışmaya başladı. Ancak pandemi döneminde işten çıkmak zorunda kalan Batur, bu süreçte hem üniversite döneminde aldığı öğrenim kredileri ve burslarının bir kısmını harcamayarak biriktirdi hem de kafelerde garsonluk yaparak birikim yapmaya başladı. Mezun olmasının üzerinden 5 sene geçmesinin ardından hayalindeki kafeye kavuşan Batur, kafe kirası, malzemeler ve diğer işlemler için birikimini bitirince bu kez kafenin iç dekorasyonu, boyası ve tadilatı ile kendisi ilgilenmeye başladı. Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olmasının verdiği avantajla kafe içeresindeki dekorasyon ve boya işlerini bizzat kendisini yapan Batur, yine arkadaşlarının da desteği ile servis ve garsonluk işlerini de üstlendi.

"Kafemde renkleri, desenleri ben seçiyorum, ben boyuyorum"

Hayalindeki kafedeki çalışmaları hakkında bilgiler veren Ayşe Janves Batur, "Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Çok eski bir hayalimdi. Hem kafe açmak, hem makarna işi yapmak. Bununla birlikte biraz birikimin vardı, üniversitede aldığım bursun bir kısmını buna ekledim. O birikimimi bu şekilde değerlendirmeye karar verdim. Ben üniversiteden mezun olunca araya pandemi girdi. Ben pandeminden dolayı işimden çıkmak zorunda kaldım. Bu sebeplerle hayalimi birkaç sene ertelemek zorunda kaldım. Kafemde renkleri, desenleri ben seçiyorum, ben boyuyorum. Duvarlarda raf vardı. Bunları söktük ve sedir yaptık. Buralarda çoğu malzeme yine kafenin içinden çıkan malzemelerle yapıldı. Buradaki kullanılacak malzemeleri, büyüterek, küçülterek, keserek değerlendirdim. Şu an garson yok. Arkadaşlarımın yardım ediyor. Herhangi bir çalışanım şu an için yok. Hayalim burasının büyümesi ve daha güzel bir yer olması. Çok fazla eklemek istediklerim var. Umarım onları da yapabilirim" dedi.