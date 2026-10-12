Gaziantep Araban\'da güz kavunu hasadı başladı, kilosu 5 TL\'lik kavun için denetim istendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde sarımsak, buğday ve arpa hasadının ardından ikinci ürün olarak ekilen ve halk arasında "Araban Baklavası" olarak bilinen meşhur Araban güz kavununun hasadına başlandı.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, Araban güz kavununun üretim süreci ve fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, Araban Ovası'nda genellikle sarımsak, buğday ve arpa hasadının ardından ağustos ayının ortalarında ikinci ürün olarak ekilen güz kavununun, ekim ayının ilk günlerinde hasat edilmeye başlandığını belirtti.

Tatlı aroması, kendine özgü lezzeti ve dokusuyla öne çıkan kavunun halk arasında "Araban Baklavası" olarak adlandırıldığını ifade eden Altun, ürünün tarlada kilogramının 5 TL'den satıldığını, ilçe merkezindeki manavlarda 20 TL, Gaziantep'teki manav ve marketlerde ise 30 TL'den alıcı bulduğunu söyledi.

"Üreticilerimiz mağdur oluyor"

Araban Ovası'nın verimli topraklarında bilinçli üreticiler tarafından büyük emek ve yüksek maliyetle yetiştirilen güz kavununun hak ettiği değeri göremediğini belirten Altun, üreticilerin mağduriyet yaşadığını dile getirdi.

Sarımsak, buğday ve arpa hasadının ardından ikinci ürün olarak yetiştirilen güz kavununun ekonomik karşılığını bulamamasının tarımsal sürdürülebilirliği olumsuz etkilediğini vurgulayan Altun, yetkililere denetimlerin sıkılaştırılması çağrısında bulundu.

Altun, üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi ve ürünlerinin hak ettiği ekonomik değere ulaşabilmesi için gerekli denetimlerin yapılmasını talep etti.