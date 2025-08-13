Gaziantep'te Ücretsiz Fidelerle Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika
Gaziantep'te Ücretsiz Fidelerle Hasat Dönemi Başladı

Gaziantep\'te Ücretsiz Fidelerle Hasat Dönemi Başladı
13.08.2025 10:05  Güncelleme: 10:08
Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan domates, biber ve patlıcan fidelerinin hasadına başlandı. Çiftçiler, bu yıl elde ettikleri yüksek verimden memnun olduklarını belirtti.

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi tarafından çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılan domates, patlıcan ve biberlerin hasadı başladı.

Çiftçilere verdiği desteğini artırarak sürdüren Şahinbey Belediyesi tarafından dağıtılan domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinden ilk hasatlar toplanmaya başlandı. Kurak geçen sezona rağmen elde edilen yüksek verim, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Şahinbey Belediyesi, çiftçilerin tarımsal üretime katılmasını teşvik etmek ve ekonomilerine de katkı sağlamak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da ekim döneminde fide dağıtımı yaptı. Dağıtılan fidelerin ilk hasadına başlayan çiftçiler, verilen desteğin yanı sıra elde ettiği ürünlerin veriminden memnun kaldı.

Hasat için sabahın erken saatlerden itibaren mesai başlıyor

Her yıl milyonlarca sebze fidesinin toprakla buluştuğu Şahinbey ilçesinde çiftçiler, hasat için sabahın erken saatlerden itibaren tarlalarının yolunu tutuyor. Güneşin altında gün boyu hasat için tarlalarda çalışan çiftçiler, kaliteli fideler ve doğru ekim zamanlaması sayesinde çok verimli bir hasat dönemi yaşıyor. Sıcak havada gün boyu tarlada çalışan çiftçiler, hasat yaparken tarımsal aletleri kullanarak iş yüklerini azaltmaya çalışıyor. Tarlalarda hasat yapan çiftçiler, Şahinbey Belediyesi'nin verdiği destekler sayesinde üretime devam ettiklerini dile getirdiler.

Şahinbey ilçesinin kırsal Muhacirosman Mahallesi'ndeki çiftçiler; domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz hasadına başladı.

Sabahın erken saatlerinde ailecek binlerce dönümlük tarlalarda mesailerine başlayan aralarında kadınların da olduğu çiftçiler, bu yıl verimin çok güzel olduğunu dile getirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yıllardır çiftçiye fide, gübre ve tohum desteği verdiğini belirten çiftçilerden Cumali Dersinlioğlu, "Şahinbey Belediyesi'nin verdiği patlıcan fidesini bu yıl tarlamıza ektik. Her yıl verilen fidelerle patlıcan ekiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda verimden memnunuz. Maşallah ürün ve verim kalitesi açısından, yine hastalıklara karşı direnç açısından çok güzel bir ürün ve verdiği desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

Çiftçilerden Sezai Dersinlioğlu ise ürün veren fidelerden hasat yaptıklarını belirterek çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Şahinbey Belediyesi'nin verdiği destekler sayesinde çiftçiliğe devam ettiğini belirten Ali Yılmaz da bu yıl verimin çok güzel olduğunu belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Ücretsiz Fidelerle Hasat Dönemi Başladı

SON DAKİKA: Gaziantep'te Ücretsiz Fidelerle Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika
