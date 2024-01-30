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Gaziantep Ticaret Odası 2024 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Gaziantep Ticaret Odası 2024 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) 2024 yılının ilk Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Teymur, toplantıda yaptığı konuşmada meclis üyelerini ve Gaziantep halkını GTO'nun kan bağışı kampanyasına davet etti. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ise toplantıda 2023 yılı ekonomisini değerlendirerek, 2024 yılına ilişkin öngörü ve beklentilerini paylaştı. Yıldırım, ekonominin yeni bir tedarik zinciri krizi riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek ihracatçıya navlun desteği verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, GTO'nun 2023 yılında yaptığı çalışmalar ve 2024 yılı programı hakkında bilgi veren Yıldırım, odanın üyelerinin ve şehrin gür sesi olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Gaziantep Ticaret Odası 2024 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
30.01.2024 - 14:16,
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Gaziantep Ticaret Odasında (GTO) 2024 yılının ilk Meclis Toplantısı Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur başkanlığında, Yönetim Kurulu, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

GTO Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Meclis toplantısının açılışında yaptığı konuşmada meclis üyelerini ve Gaziantep halkını GTO'nun bu yıl 7.kez düzenleyeceği kan bağışı kampanyasına davet etti.

Teymur, "Bildiğiniz gibi 8 Şubat, şehrimize Gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü. Her yıl bu tarihte 22 Nolu İnşaat Malzemecileri Meslek Komitemiz öncülüğünde başlatılan "Canıyla tarih yazanların torunları kanıyla hayat kurtarıyor" sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Siz değerli meclis üyelerimizi ve Gaizantep halkını 8 Şubat Perşembe günü 7. kez düzenleyeceğimiz geleneksel kan bağışı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

"Ekonomi yeni bir tedarik zinciri krizi riski ile karşı karşıya"

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada 2023 yılı ekonomisini değerlendirerek, 2024 yılına ilişkin öngörü ve beklentilerini paylaştı. 2024 yılında küresel ekonomide büyümenin yavaşlayacağını ve zor bir yıl olacağını söyleyen Yıldırım, "ekonomi yeni bir tedarik zinciri krizi riski ile karşı karşıya" diyerek ihracatçıya navlun desteği verilmesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, "Husiler'in Kızıldeniz'de Süveyş Kanalı'ndan geçen gemilere düzenlediği saldırılar uluslararası ticarette endişe oluşturuyor. Saldırılar neticesinde birçok küresel denizcilik şirketinin bu güzergahtaki faaliyetlerini durdurma kararı alması konteyner başına 700 dolar ek maliyete neden oldu. Transit süreleri yüzde 40 uzadı ve tedarik zincirinde de kırılmalar başladı. Ekonomi yeni bir tedarik zinciri riski ile karşı karşıya" diye konuştu.

"İhracatçıya navlun desteği verilmeli"

Ekonomisini üretim ve ihracatla büyütmeye odaklanan Türkiye'nin ihracatçısına navlun desteği vermesi gerektiğini söyleyen Yıldırım şöyle devam etti: "Dış ticaretin mevcut durumuna baktığımızda; Küresel ekonomi yavaşlıyor, en büyük pazarımız Almanya ekonomisi başta olmak üzere AB pazarı riskli, ekonominin dövize ihtiyacı var, Kızıldeniz navlun, gemi yük taşıma ücretleri maliyetlerini artırmış, içeride üretim maliyetleri yüksek ve finansmana erişim zorlu Sonuç olarak rekabet gücümüz zayıfladı. Bu noktada ekonomisini üretim ve ihracatla büyütmeye odaklanan Türkiye'nin zaman zaman Çin hükümetinin yaptığı gibi 2024 yılında ihracatçımıza verilebilecek en kıymetli destek navlun desteği olacaktır."

"2024'te de üyemizin ve şehrimizin gür sesi olmaya devam edeceğiz"

Meclis Üyelerini GTO'nun 2023 yılında yaptığı çalışmalar ve 2024 yılı programı hakkında da bilgilendiren Başkan Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası'nın 2023 yılını 36 bin 850 aktif üye ile kapattığını söyleyerek "Üyelerimizin faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişimine, sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmalar yapmaya, ulusal ve uluslararası alanda rekabet güçlerinin artırılması için çalışmaya, her zaman olduğu gibi 2024 yılında da devam edeceğiz. Hükümet, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve diğer paydaşlarla iş birliğine devam ederek hem üyemiz hem de Gazi şehrimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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