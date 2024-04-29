Gaziantepli Halı İhracatçıları Senegal\'de Pazar Arayışında

Ekonomi

Ticaret Bakanlığının desteği ile Batı Afrika ülkesi Senegal'de pazar arayışlarını sürdüren Gaziantepli halı ihracatçıları Türkiye Büyükelçiliğinde ağırlandı.

Türkiye'nin Senegal Büyükelçisi Nur Sağman Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'dan gerçekleştirilen görüşmeler ve Pazar araştırmaları hakkında bilgi alarak, "Türkiye'den gelecek bütün sektörlerimiz için burada elimizden gelenleri yapmaya hazırız. İş adamlarımızı ve ihracatçılarımızı bekliyoruz" dedi.

Gaziantepli halıcıları Türkiye Senegal Büyükelçiliğinde ağırlayan Türkiye'nin Senegal Büyükelçisi Nur Sağman Afrika'nın Türkiye'de ki bütün sektörler açısından önemli fırsatlar barındırdığına dikkat çekerek Senegal'e gelerek halı ihracatını arttırmayı hedefleyen halı sektör temsilcilerini kutladı. Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında ki heyetle bir toplantı gerçekleştiren Türkiye'nin Senegal Büyükelçisi Nur Sağman büyük elçilik olarak sadece halı sektör temsilcilerinin değil Türkiye'den gelecek bütün sektör temsilcilerinin Senegal pazarında gelişmesi için gerekli bilgilendirme ve desteği vereceklerini sözlerine ekledi. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'da heyeti makamında kabul eden Türkiye'nin Senegal Büyükelçisi Nur Sağman'a teşekkür ederek Senegal'de ki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaplan yaptığı değerlendirmede "Türkiye'nin farklı ülkelerle ilişkilerinin gelişmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artmasında elbette bu ülkelerde bulunan Türk Büyükelçiliklerinin önemli rolü vardır. 54 ülkeden oluşan Afrika'yla Türkiye'nin çok önemli tarihi bağları vardır, gönül bağı vardır. İnanıyorum ki Afrika'da görev yapan gerek büyükelçilerimiz gerekse Ticaret Bakanlığımızın temsilcilerinin bu ilişkilerin gelişmesinde önemli rolü olacaktır. Moritanya ve Senegal'de büyükelçiliklerimizin çok büyük desteğini gördük. Her iki ülkede de değerli büyük elçilerimiz bizleri en iyi şekilde karşıladı ve sorunlarımızın çözümü için büyük çabalar gösterdi. Gerek Moritanya Büyükelçimiz Prof. Dr. Burhan Köroğlu gerekse Türkiye'nin Senegal Büyükelçisi Nur Sağman'a ve büyükelçilik çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP