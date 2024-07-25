GEKA ve Denizli Sanayi Odası arasında sürdürülebilirlik projesi için sözleşme imzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

GEKA ve Denizli Sanayi Odası arasında sürdürülebilirlik projesi için sözleşme imzalandı

GEKA ve Denizli Sanayi Odası arasında sürdürülebilirlik projesi için sözleşme imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA, Denizli Sanayi Odası tarafından yürütülecek olan 'Sürdürülebilir Olgunluk Analizi' projesine destek verecek. Proje, Denizli'deki sanayi kuruluşlarının teknik kapasitesini artırmayı hedeflerken aynı zamanda firmaların sürdürülebilirlik algısını da ölçecek. İmza töreninde konuşan yetkililer, projenin Denizli sanayisinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

25.07.2024 13:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA'nın destek vereceği, Denizli Sanayi Odası'nın yürüteceği "Sürdürülebilir Olgunluk Analizi" projesi için iki kurum arasında sözleşme imzalandı.

Denizli Sanayi Odası tarafından Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunulan "Sürdürülebilir Olgunluk Analizi" isimli projenin sözleşmesi DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından imzalandı. Denizli'deki sanayi kuruluşlarının teknik kapasitenin arttırılmasını hedefleyen "Sürdürülebilir Olgunluk Analizi" projesi, Denizli Sanayi Odası bünyesinde sürdürülebilirlik çalışmalarının temelini oluştururken üretim yapan firmaların sürdürülebilirlik algısını da ölçecek.

GEKA'da gerçekleştirilen imza töreninde konuşan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası, sürdürülebilirliği odağına almış durumda. Sürdürülebilir Üretim, Sürdürülebilir Sanayi parolasıyla sağlam adımlarla geleceğimizi bugünden inşa etmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Projemizin bu yoldaki temel taşlarından biri olacağına inanıyoruz. Projemizle, Odamız Üyelerinin geneline uygulanabilecek bir sürdürülebilirlik tespit metodu olması ile DSO stratejik planında yer alan stratejik hedeflere uyumlu planlamalar ve faaliyetler yürütülecek. Ayrıca, Üyelerimizin olgunluk analizi çalışması ile sürdürülebilirlik durumlarının tespit edilmesi sağlanacak" dedi.

Denizli sanayisinin sürdürülebilir geleceği için DSO ile önemli bir adım attıklarını ifade eden GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan; "Proje ile Denizli'deki firmaların sürdürülebilirlik çerçevesinde olgunluk düzeyini belirleyeceğiz. Firmalarımızın sürdürülebilirlik algısını geliştirerek daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacağız. Projenin ilk aşamalarında, belirlenen sektörlerdeki firmalar tespit edilecek, ön bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirilecek ve sürdürülebilirlik temelli soru setleri oluşturulacak. Bu soru setleri, firmaların mevcut durumlarını tespit etmek ve gelişim alanlarını belirlemek amacıyla kullanılacak. Proje kapsamında toplanan veriler, firmaların mevcut sürdürülebilirlik olgunluk düzeylerini belirlemek ve bu doğrultuda raporlar hazırlamak için kullanılacak. Hazırlanan raporlar, firmaların gelişim planlarını oluşturmalarına yardımcı olacak ve Denizli Sanayi Odası tarafından kamuoyu ile paylaşılacak. Projemiz başarılı sonuçlar getirerek, Denizli sanayisinin sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacaktır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Denizli, Çevre, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GEKA ve Denizli Sanayi Odası arasında sürdürülebilirlik projesi için sözleşme imzalandı - Son Dakika

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