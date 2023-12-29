 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gelir Koruma Sigortası Ülke Genelinde Uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gelir Koruma Sigortası Ülke Genelinde Uygulanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2022 yılında Konya'da pilot olarak uygulanmaya başlayan Gelir Koruma Sigortası'nın artık ülke genelindeki bütün üreticileri kapsayacağını duyurdu. Çiftçiler, Gelir Koruma Sigortası yaptırarak yüzde 60 devlet prim desteğinden faydalanabilecek. Bu sigorta sayesinde çiftçiler, fiyat dalgalanmalarına karşı güvence altına alınacak.

Gelir Koruma Sigortası Ülke Genelinde Uygulanacak
29.12.2023 - 13:15,
Abone Ol

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "2022 yılında Konya'da pilot olarak uygulanmaya başlayan Gelir Koruma Sigortası, artık ülke genelindeki bütün üreticilerimizi kapsayacak. Çiftçilerimiz, Gelir Koruma Sigortası yaptırarak yüzde 60 devlet prim desteğinden faydalanabilecek" dedi.

Resmi Gazete'de 2024 yılı tarım sigortaları uygulamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliği' yayımlandı. Buna göre; Bitkisel Ürün Sigortası, Sera Sigortası, Gelir Koruma Sigortası, Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Hayat Sigortası, Arıcılık Sigortası gibi alanlarda tarife fiyatlarında yüzde 15 ila yüzde 40 arasında prim indirimi uygulandı. 2022-2023 üretim sezonunda buğday ürünü için pilot olarak Konya'da uygulanan Gelir Koruma Sigortası, 2023- 2024 üretim sezonunda ülke genelinde uygulanacak.

FİYAT DALGALANMALARINA KARŞI ÖNLEM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "2022 yılında Konya'da pilot olarak uygulanmaya başlayan Gelir Koruma Sigortası artık ülke genelindeki bütün üreticilerimizi kapsayacak. 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan çiftçilerimiz, Gelir Koruma Sigortası yaptırarak, yüzde 60 devlet prim desteğinden faydalanabilecek. Ekmeklik ve makarnalık buğday üreticilerimizin geliri hasattan sonra sigorta edilen gelirin altına düşmesi durumunda aradaki fark TARSİM tarafından üreticimize ödenecek. Böylece üreticilerimiz gerek verim düşüklüğü gerekse de fiyat dalgalanmalarına karşı güvence altına alınacak" dedi.

LİMİTLER ARTIRILDI

Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan tebliğe ilişkin de şunları kaydetti: "Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında hibeye esas proje üst limitlerini artırdık. Bu kapsamda tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti; teni tesis niteliğindeki başvurularda 7 milyon liradan 14 milyon liraya, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 5 milyon liradan 12 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 4 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı üst limiti; 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı, Pilot, Konya, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gelir Koruma Sigortası Ülke Genelinde Uygulanacak - Son Dakika


14:39
Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08
Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56
AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53
Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36
Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36
CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32
Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30
Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim

Son Dakika
14:39 Süper Kupa finali öncesi Atatürk'ün sözü Suudi Arabistan'da krize neden oldu
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
13:56 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan: Ulaşıma fahiş zamlara rağmen EGO hala zararda
13:53 Asgari ücret zammı açıklanır açıklanmaz etiketleri değiştirmeye başladılar
13:36 Kız öğrenci, başka sınıfta okuyan öğrenciyi okul tuvaletinde bıçakladı
13:36 CHP Milletvekili Murat Emir, intihar vakalarını TBMM gündemine taşıdı
13:32 Ukrayna'nın Rus gemisine saldırısı sonrası Putin, intikam timlerini Kırım'a gönderdi
13:30 Serdar Ortaç'tan sevenlerini üzen sözler: MS hastalığından dolayı bacağımı kaybedebilirim
13:19 Veliler, sınıf basıp çocukların gözü önünde 2 öğretmeni darbetti
12:45 Plastik poşetlerin tüketici fiyatı 2024'te de değişmedi, geri kazanım payı arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 14:48:09. #1.11#
SON DAKİKA: Gelir Koruma Sigortası Ülke Genelinde Uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement