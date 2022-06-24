Gemlik Gıda Organize Sanayi bölgesi için ilk adım - Son Dakika
Üye Girişi

Gemlik Gıda Organize Sanayi bölgesi için ilk adım

24.06.2022 11:20
Gemlik Gıda Organize Sanayi bölgesi için ilk adım

Gemlik Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurma ve Yaşatma Derneği için ilk imzalar Ticaret ve Sanayi Odası'nda atıldı.

Gemlik Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurma ve Yaşatma Derneği için ilk imzalar Ticaret ve Sanayi Odası'nda atıldı.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ile birlikte bir araya gelen Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır ile odaların meclis başkanları ve genel sekreterleri ile yöneticilerin de katıldığı imza töreni Ticaret ve Sanayi odası meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Paşa Ağdemir, "Uzun yıllardır ilçemizde eksikliği hissededilen ve son dönemde de kurulması için girişimlerde bulunulan Gıda Organize sanayi bölgesi için ilk imzaları atmaktan onur duyuyoruz, bölgemize ve üreticimize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır da, "Borsa olarak yapılaması gereken ne varsa elimizden geleni yapıyoruz. Üreticimizin ürününün hak ettiği değere kavuşması ve bunun için gerekli tüm altyapının bir önce oluşturulması için herkes gibi bizlerde üzerimize düşen ne varsa yapacağız" dedi.

Gemlik Belediye başkanı Uğur Sertaslan da, "Her şeyden önce bu işlere kendini adamış bir kaymakamımız var. Bu konularda oldukça tecrübeli. Sağ olsun bizlere bu konuda mihmandarlık yaparak önümüzde yürüyor. Bu işe inanan güzel bir ekip var. Umuyorum ki en iyisi en güzel şekilde yapılacak ve Zeytinin Başkenti Gemlik'imiz en kısa sürede Gıda Organize Sanayi Bölgesine kavuşacak" dedi.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç yaptığı değerlendirmede, "Daha önce görev yaptığım Tarsus başta olmak üzere iki ilçede Organize sanayi bölgelerinin kurulması için çalışmalar yaptık. Arkadaşlarımız oldukça başarılı işlere imza attılar. Burada da bu iş için heyecanlı bir ekip görüyorum. İnşallah en kısa sürede gerekli olan çalışmalar yapılır ve temelini de en kısa süre de atarız" dedi.

Konuşmaların ardından hazırlanan Gemlik Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurma ve Yaşatma Derneği'nin tüzüğüne, Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, GTSO Başkanı Paşa Ağdemir, Borsa başkanı Özden Çakır, GTSO Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, GTSO Başkan vekili Semih Aşkın, Borsa Meclis Başkanı Mustafa Doğan, Borsa yönetim kurulu üyesi Salih Erdinç Ersan ile Gemtar Başkanı İlhan Demiröz imza attılar. - BURSA

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gemlik Gıda Organize Sanayi bölgesi için ilk adım - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:19 Dünyanın en yaşanabilir şehirleri açıklandı: 30 kriterin baz alındığı listede zirve bir kez daha Viyana'nın oldu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
14:11 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, ikinci bebek haberinden sonra ilk kez konuştu: Yeni öğrendik, çok heyecanlıyız
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katıldı
13:58 ABD Başkanı Biden, eline tutuşturulan talimat listesiyle gündem oldu: Oturacaksın, teşekkür edeceksin, odadan çıkacaksın
13:44 Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:26:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gemlik Gıda Organize Sanayi bölgesi için ilk adım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement