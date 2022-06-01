Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor

01.06.2022 13:57
Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor

Gemlik'te kurulumu devam eden üre gübresi üretim tesisi, Cumhuriyetin 100. yılında faaliyete geçecek.

Gemlik'te kurulumu devam eden üre gübresi üretim tesisi, Cumhuriyetin 100. yılında faaliyete geçecek.

Tesisin üretime girmesi ile birlikte yıllık 600 bin tonluk ithalatın da önüne geçilirken, 150 kişi de istihdama kazandırılacak.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Paşa Ağdemir, GTSO Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Meclis Başkanı Mustafa Doğan ile Gemlik'teki çok sayıda oda, kooperatif ve dernek başkanı ile STK üyeleri ile muhtar ve belediye meclis üyelerinin katıldığı üre gübresi üretim tesisi yatırım projesi tanıtım organizasyonu Gemlik Gübre Sanayi Fabrika sahasında yapıldı. Gemlik Gübre Genel Müdürü Ali Odabaş ve Yıldırım Holding Kamu ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Dr. Harun Özmaden ile teknik heyetin katıldığı programda bilgilendirmenin ardından fabrika sahası gezildi.

Genel Müdür Ali Odabaş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bizde bu tesisi Türkiye tarımının hizmetine kazandıracağız. Yaklaşık 2 yıl önce temelleri atılan ve üretime başladığında günlük bin 640 ton ve yıllık 582 bin 200 ton üretim hedefleniyor. Ülkemizin ihtiyacı olan ve 3 milyon ton ithalatı olan üre gübresinin yaklaşık 600 bin tonunu karşılayacağız. Aynı zamanda üre ithalatının da yüzde 25'inin önüne geçilerek ülkemizin döviz kaybının önüne geçilecek" dedi.

Gemlik Gübre Genel Müdürü Ali Odabaş, hali hazırda 100'ün üzerinde yeni istihdam sağlanan tesislerin devreye girmesi ile birlikte 150 kişiye ilave istihdam sağlanacağını ve sera gazı salınımının da sıfıra ineceğini söyledi. Odabaş, "Gemlik gübre amonyak tesislerinden salınan karbondioksit gazının tamamı üre üretiminde kullanılacak. Böylece yüzde 100 oranında salınımın önüne geçilecek" ifadelerini

kullandı.

Tesisin 350 milyon Euroluk bir yatırımla tamamlanacağını ifade eden Odabaş ve beraberindekiler yapımı süren fabrika sahasında incelemelerde bulunarak, teknik bilgilendirmeler yaptı. - BURSA

Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor
Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor
Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor
Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor
Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor
Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Bakan Varank: 'Üretim cahili' dediğimizde alınıyor, el insaf Bakan Varank: 'Üretim cahili' dediğimizde alınıyor, el insaf Denizli'de 85 kaçak göçmen sınır dışı edildi Denizli'de 85 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kaynak: İHA

Gemlik Gübre, Türkiye, Fabrika, GÖÇ, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Beşiktaş, Trabzonspor ile anlaşamayan Nwakaeme'nin peşine düştü! 2 milyon euroluk bir teklif yapılacak...
13:49 Erdoğan, Suriye'de düzenlenecek askeri harekattaki hedefi açıkladı: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizleyeceğiz
13:13 Erdoğan Kılıçdaroğlu'na sordu: 2023'te Cumhurbaşkanı olmaya yüreğin var mı?
13:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus kimdir? İşte 12 farklı takımla 16 kupa kazanan Portekizli hakkında ilgili tüm merak edilenler...
12:44 Kayserispor'da şaşırtan ayrılık! Hikmet Karaman dönemi bitti
12:43 CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Erdoğan'dan salondaki partililere tepki: Ağlanacak bir durum var
12:39 Tuğçe Kazaz, şeriat açıklamalarına tepki gösteren Ezgi Mola'ya cevap verdi: Medya maymunu
12:33 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün görülecek hakaret davası ertelendi!
12:28 Sosyal medyada gündem oldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Jesus ve Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri çok benziyorlar
12:01 3600 ek göstergede önemli gelişme! Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer kamu personeli de dahil olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 14:08:31. #1.11#
SON DAKİKA: Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement