Gemlik'te üre fabrikası gün sayıyor

Gemlik'te kurulumu devam eden üre gübresi üretim tesisi, Cumhuriyetin 100. yılında faaliyete geçecek.

Tesisin üretime girmesi ile birlikte yıllık 600 bin tonluk ithalatın da önüne geçilirken, 150 kişi de istihdama kazandırılacak.

Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Paşa Ağdemir, GTSO Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, Meclis Başkanı Mustafa Doğan ile Gemlik'teki çok sayıda oda, kooperatif ve dernek başkanı ile STK üyeleri ile muhtar ve belediye meclis üyelerinin katıldığı üre gübresi üretim tesisi yatırım projesi tanıtım organizasyonu Gemlik Gübre Sanayi Fabrika sahasında yapıldı. Gemlik Gübre Genel Müdürü Ali Odabaş ve Yıldırım Holding Kamu ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Dr. Harun Özmaden ile teknik heyetin katıldığı programda bilgilendirmenin ardından fabrika sahası gezildi.

Genel Müdür Ali Odabaş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bizde bu tesisi Türkiye tarımının hizmetine kazandıracağız. Yaklaşık 2 yıl önce temelleri atılan ve üretime başladığında günlük bin 640 ton ve yıllık 582 bin 200 ton üretim hedefleniyor. Ülkemizin ihtiyacı olan ve 3 milyon ton ithalatı olan üre gübresinin yaklaşık 600 bin tonunu karşılayacağız. Aynı zamanda üre ithalatının da yüzde 25'inin önüne geçilerek ülkemizin döviz kaybının önüne geçilecek" dedi.

Gemlik Gübre Genel Müdürü Ali Odabaş, hali hazırda 100'ün üzerinde yeni istihdam sağlanan tesislerin devreye girmesi ile birlikte 150 kişiye ilave istihdam sağlanacağını ve sera gazı salınımının da sıfıra ineceğini söyledi. Odabaş, "Gemlik gübre amonyak tesislerinden salınan karbondioksit gazının tamamı üre üretiminde kullanılacak. Böylece yüzde 100 oranında salınımın önüne geçilecek" ifadelerini

kullandı.

Tesisin 350 milyon Euroluk bir yatırımla tamamlanacağını ifade eden Odabaş ve beraberindekiler yapımı süren fabrika sahasında incelemelerde bulunarak, teknik bilgilendirmeler yaptı. - BURSA