Genç Girişimciler Malatya'nın Gücü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Girişimciler Malatya'nın Gücü

Genç Girişimciler Malatya\'nın Gücü
01.07.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTSO, genç girişimcilerin Malatya'nın yeniden ayağa kalkmasındaki rolünü değerlendirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ve kurul üyeleriyle bir araya geldi.

Verimli geçen istişare toplantısında gençlerin iş dünyasındaki rolü ve deprem sonrası Malatya'nın yeniden ayağa kalkma sürecinde genç girişimcilerin şehre verdiği güç değerlendirildi.

"Gençlerimizin inancı Malatya'mızın yeniden ayağa kalkma sürecini hızlandıracaktır"

Toplantıda konuşan Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'nın geleceğini inşa edecek en önemli güçlerden biri gençlerimizdir. Yenilikçi fikirleri, üretme azimleri ve girişimcilik vizyonlarıyla şehrimizin ekonomik dönüşümüne önemli katkılar sunduklarına inanıyoruz. TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanımız Abdurrahman Baydemir ve kurul üyesi genç kardeşlerimiz göreve geldikleri ilk günden bu yana şehrimizdeki girişimciliğin artırılması adına önemli projeler yürütüyorlar. Özellikle deprem sonrası gençlerimizin şehrimize kattığı güç bizlere de güç vermiştir. Gençlerimizin cesaretle iş hayatına atılması, yeni yatırımlar gerçekleştirmesi ve istihdam oluşturması, Malatya'mızın yeniden ayağa kalkma sürecini hızlandıracaktır. Biz de her zaman genç girişimcilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli aktörüyüz"

Başkan Sadıkoğlu'na gençlere verdiği değerden dolayı teşekkür eden TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Baydemir ise gençlerin sadece bugünün değil, geleceğin de en önemli aktörleri olduğunu vurgulayarak, girişimcilik kültürünün Malatya'da yaygınlaştırılması, yeni iş fikirlerinin desteklenmesi ve gençlerin ekonomik hayata daha güçlü katılım sağlaması adına çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Yerel Haberler, Ekonomi, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Genç Girişimciler Malatya'nın Gücü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı İşini bile kaybetti Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu Polislere selam vermek için gitti, 50 bin ceza yeyip ehliyetinden oldu
Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi Gökhan Günaydın, CHP Grup Başkanvekilliği görevine iade edildi
İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü İŞKUR ve Basın İlan Kurumu arasında iş birliği protokolü
AYM’den cinsiyet değişikliği kararı İptal talebi reddedildi AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi
Katilin “şekerim var“ bahanesine acılı anneden tokat gibi soru Katilin "şekerim var" bahanesine acılı anneden tokat gibi soru

11:10
Deniz Akkaya gözaltına alındı
Deniz Akkaya gözaltına alındı
10:55
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi Paralar anında hesaplara yatacak
Depozito İade Sistemi bugün devreye girdi! Paralar anında hesaplara yatacak
10:38
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti’ye geçiyor
Deprem etkisi yaratan kulis: Cemil Tugay, AK Parti'ye geçiyor
10:02
Rutte: Türkiye NATO’nun en güçlü ordularından
Rutte: Türkiye NATO'nun en güçlü ordularından
09:35
Muayene katılım paylarına zam geldi İşte kalem kalem yeni ücretler
Muayene katılım paylarına zam geldi! İşte kalem kalem yeni ücretler
09:33
Şimdi hesap zamanı 197 isim Türkiye’ye iade edildi
Şimdi hesap zamanı! 197 isim Türkiye'ye iade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2026 11:27:17. #7.12#
SON DAKİKA: Genç Girişimciler Malatya'nın Gücü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.