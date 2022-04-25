Genç kimyager bitkisel atıklarla boya sanayisi için doğal pigmentler üretti - Son Dakika
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Genç kimyager bitkisel atıklarla boya sanayisi için doğal pigmentler üretti

25.04.2022 13:20
Genç kimyager bitkisel atıklarla boya sanayisi için doğal pigmentler üretti

Sivas'ta bitkisel atıklardan doğal renkler elde eden yüksek kimyager Nuri İmeryüz, yaklaşık 4 milyon litre yıllık satış hacimli pigment sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Sivas'ta bitkisel atıklardan doğal renkler elde eden yüksek kimyager Nuri İmeryüz, yaklaşık 4 milyon litre yıllık satış hacimli pigment sektöründe dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) kimya bölümü mezunu 38 yaşındaki İmeryüz, 2012'de yüksek lisans yapmak için gittiği Tokat'taki Gazi Osmanpaşa Üniversitesinde Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Önal'ın tekstil alanında doğal boyalarla yaptığı çalışmadan etkilendi.

Atık bitkilerle yapılan çalışmanın inşaat sektöründe iç ve dış cephelerin renklendirilmesinde de kullanılabileceğini düşünen İmeryüz, Önal'ın danışmanlığında "iç-dış cephe boyalarının doğal pigmetnlerle renklendirilmesi" başlıklı yüksek lisans tez konusu üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

Bitkisel atıklardan doğal renkler elde eden İmeryüz, 2017 yılında tez çalışması yayımlanmadan önce Önal ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ulusal patent başvurusunda bulundu.

Aynı yıl mezun olarak yüksek kimyager unvanı alan İmeryüz, özel sektörde çalışmaya devam ederken 22 Şubat 2021'de söz konusu projenin patentini aldı.

İmeryüz, Nisan 2021'de de KOSGEB'den 272 bin lira hibe desteği alarak SCÜ bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Teknokent'te Ar-Ge çalışmalarına başladı.

"Tamamen bitkisel, sağlığa ve çevreye zararı olmayan pigmentler"

Genç kimyager İmeryüz, AA muhabirine, soğan kabuğu, ceviz kozası ve kırmızı lahana ile çalışmaya başladıklarını belirtti.

Sürdürülebilirliği olan ve sektördeki kimyasal pigmentlere rakip olabilecek seviyede renk skalası oluşturabilecekleri 9 bitkisel atıkla çalıştıklarını anlatan İmeryüz, "Örneğin kırmızıyı kökboya, sarıyı zerdeçal, maviyi çivit bitkilerinden elde ediyoruz. Ar-Ge çalışmalarıyla şu anda 12 renk pigmenti elde ettik. Zaten ana renklerden sonra diğer renklere kaymış oluyoruz. Bunlar tamamen bitkisel, sağlığa ve çevreye hiçbir zararı olmayan, iç-dış cephelerin renklendirilmesinde kullanılan pigmentlerdir." diye konuştu.

Pigmentlerin aromatik ve antiviral özelliğine değinen İmeryüz, ürünün boyaya 10-15 gün civarında aromatiklik kattığını, bunun da ortamda hoş bir koku oluşturarak kimyasal boya solunmasının önüne geçtiğini söyledi.

İmeryüz, boyanın antiviral yapısıyla da ortamda bakteri oluşumunun önlendiğini dile getirdi.

Diğerlerinin 7'de 1'i maliyetine

Sektörde kullanılan kimyasal pigmentlerin ithal edildiğine dikkati çeken İmeryüz, "Ürettiğimiz pigmentler, sektörde kullanılan kimyasal pigmentlere göre 7'de 1 maliyetli olup bunun sektöre ciddi bir katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ülkemizde yıllık pigment tüketim hacmi 4 milyon litre civarında." ifadelerini kullanıldı.

İmeryüz, projenin patent aşamasından bu yana araştırıldığının altını çizerek, "Dünyada baz boyaların bitkisel pigmentlerle renklendirme işlemi daha önce yapılmamıştır. Ulusal patentimiz de bulunmakta olup ileriye dönük ihracat hedefimizle ülkemize ekonomik katkı sağlama düşüncesindeyiz." dedi.

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Cumhuriyet, Kimyasal, Patent, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Genç kimyager bitkisel atıklarla boya sanayisi için doğal pigmentler üretti - Son Dakika


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