Gençlerden Gönüllü Hasat Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Gençlerden Gönüllü Hasat Etkinliği

Gençlerden Gönüllü Hasat Etkinliği
30.07.2025 13:12
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerle tarımda gönüllü hasat etkinlikleri düzenliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin tarıma ilgisini artırmak, kırsal kalkınmaya destek vermek ve gönüllülük bilincini geliştirmek amacıyla Türkiye genelinde "gönüllü hasat etkinliği" düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının açıklamasına göre haziran-aralık aylarında gerçekleştirilen etkinlikler, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, il müdürlükleri iş birliğiyle yürütülüyor.

Gençler, gönüllü olarak yer aldıkları bu faaliyetlerde üreticilerle birlikte ürün topluyor ve üretimi yakından deneyimliyor.

Gerçekleştirilen etkinliklerde gençler; çilek, kekik, sarımsak, haşhaş, bamya ve çeşitli meyve türlerinin hasadına katılarak, farklı tarımsal ürünlerin üretim süreçlerini yerinde görme ve deneyimleme imkanı buluyor.

81 ilde 148 hasat organizasyonu gerçekleştirilecek

Gönüllü hasat etkinliği, 28 Temmuz itibarıyla 75 noktada başarıyla tamamlandı.

"Genç Çiftçi Programı" kapsamında yürütülen etkinlik çerçevesinde, yıl sonuna kadar Türkiye genelinde 81 ilde toplam 148 hasat organizasyonu gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Gençlik merkezleri aracılığıyla sürdürülen çalışmalar sayesinde gençler sadece üretime katkı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda gönüllülük bilinci kazanıyor, çevresel farkındalık geliştiriyor ve toplumsal sorumluluk duygularını pekiştiriyor.

28 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde 6 farklı ilde hasat etkinlikleri düzenlenecek. Söz konusu etkinliklerde gençler, hem üretim süreçlerini yakından tanıma hem de tarımsal faaliyetlerin toplum ve ekonomi açısından önemini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA

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