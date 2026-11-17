Medicana International İstanbul Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cengizhan Yiğitler, pankreas kanserinin erken dönemde belirgin şikayetlere yol açmayabildiğini belirterek, ciltte ve göz aklarında sararma ile vücutta kaşıntının önemli işaretler arasında yer alabildiğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yiğitler, pankreasın karın içinde derin bir bölgede bulunmasından dolayı pankreas kanserinin çoğunlukla ileri evrede teşhis edildiğini ve erken dönemde hastalığa özgü bulgular sınırlı kaldığı için tanının güçleşebildiğini aktardı.

Pankreasın baş kısmındaki tümörlerin safra yoluna baskı yaparak ciltte ve göz aklarında sararmaya, vücutta kaşıntıya ve bilirubin yüksekliğine neden olabildiğini vurgulayan Yiğitler, "İştahsızlık, halsizlik, kilo kaybı, bulantı, kusma ve ağrı kesicilere yanıt vermeyen sırt ağrısı da görülebiliyor. Erken evrede belirgin klinik ya da laboratuvar bulgusu bulunmayabilir. Yakınmalar kişiden kişiye değişebiliyor ve bu durum tanıyı geciktirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Yiğitler, pankreas kanserini tek başına kesin olarak gösteren özgül bir kan testi bulunmadığını, CA 19-9 ve CEA gibi tümör belirteçlerinin bazı hastalarda normal çıkabildiği gibi kanser dışı bazı hastalıklarda da yükselebildiğini kaydetti.

Tanıda kullanılan bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntülemenin kitleyi ve hastalığın yaygınlığını değerlendirmeye yardımcı olduğunu belirten Yiğitler, "Ultrasonografi ve endoskopik ultrasonografi de kullanılabiliyor, gerekli durumlarda biyopsiyle tanı kesinleştiriliyor. Tümör belirteçleri tek başına tanı koydurmuyor. Sonuçların görüntüleme ve diğer bulgularla birlikte değerlendirilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

"Şüpheli belirtilerin sağlık uzmanları tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor"

Yiğitler, pankreas tümörlerinin fizik muayeneyle saptanmasının güç olduğuna işaret ederek, hastalığın özgül yakınmalara yol açmadan şişkinlik, gaz ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi şikayetleriyle ortaya çıkabildiğini vurguladı.

Mide çıkışında veya bağırsaklarda tıkanıklık gelişmesi halinde bulantı ve kusma görülebileceğini aktaran Yiğitler, şunları kaydetti:

"Pankreasın baş kısmındaki tümörler ana safra yoluna bası yaparak sarılığa neden olabiliyor. Bu sayede gövde ile kuyruk bölgesindeki tümörlere kıyasla daha erken fark edilebiliyor. Gövde ve kuyruk kısmında yerleşen tümörler ise çevre dokulara yayılana kadar belirgin yakınmalara yol açmayabiliyor. Bu anatomik farklılık pankreas kanserinin tanı zamanını etkileyebiliyor. Genel toplumda pankreas kanseri için pratik ve maliyet etkin bir tarama yöntemi bulunmuyor. Birinci derece yakınında pankreas kanseri olanlar, ailesinde meme, yumurtalık veya kolon kanseri görülenler ve bazı kalıtsal kanser sendromlarına sahip kişiler yüksek risk grubunda değerlendirilebiliyor."

Yiğitler, sigara, obezite ve ileri yaşın da hastalıkla ilişkili risk faktörleri arasında yer aldığını belirterek, BRCA1, BRCA2, TP53, CDKN2A ve PALB2 gibi genlerdeki değişikliklerin bazı kişilerde riskle bağlantılı olabildiğini ifade etti.

Riskli aile öyküsü bulunan kişilerin genetik risk açısından değerlendirilmesi gerektiğini kaydeden Yiğitler, bu kişilerin genetik danışmanlık almasının ve takip planlarının kişisel risklerine göre oluşturulmasının önemine değindi.

Yiğitler, "Son yıllarda pankreas kanserinde tanı ve genetik araştırmalar amacıyla kanda dolaşan çoklu gen DNA profilleri inceleniyor. Bu profillerin tanı sürecinde ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesinde kullanılabileceğine ilişkin araştırmalar bulunuyor. Bu alandaki çalışmalar sürüyor." ifadelerini kullandı.

Pankreas kanserinin erken tanısına değinen Yiğitler, radyolojik görüntülerde henüz belirgin bulgu vermeyen çok erken dönem tümörlerin saptanması için yapay zeka destekli çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Yiğitler, CA 19-9 düzeyi düşük olan ya da bu belirteci üretmeyen hastalarda da tedavi yanıtını değerlendirecek modellerin araştırıldığını belirterek, "CA 19-9 üreten hastalardan elde edilen verilerle geliştirilen modellerin bu belirteci üretmeyen hastalarda da kullanılabilmesi inceleniyor. Yapay zeka uygulamalarının tanı ve tedavi süreçlerine katkısına yönelik çalışmalar devam ediyor. Pankreas kanserinde erken tanı ve doğru risk değerlendirmesi için şüpheli belirtilerin sağlık uzmanları tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor." değerlendirmelerinde bulundu.