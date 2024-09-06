Getir’in Kontrolü Mubadala’ya Geçiyor

Ekonomi

Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketinin tek kontrolünün Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi için Rekabet Kuruluna başvuruldu.

Konuya ilişkin duyuru, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Getir Perakende Lojistik Anonim Şirketi'nin tek kontrolünün nihai olarak Mubadala Investment Company PJSC tarafından devralınması işlemi içini Rekabet Kuruluna başvuruda bulunuldu.