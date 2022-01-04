Gıda Çarşısı'nın yolları adım adım yenileniyor

Turgutlu Belediyesi, Gıda Çarşısı'nda yaklaşık 30 yıllık yol sorununu sona erdirecek çalışmalar kapsamında yol kaldırma ve parke taşı döşeme çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi, 2021 yılının son günlerinde Gıda Çarşısı'nda başladığı yol yenileme çalışmalarını hızla sürdürüyor. Yaklaşık 30 yıldır esnafı mağdur eden, hiçbir yatırım ve hizmetin yapılmadığı Gıda Çarşısı'nın eskiyen, kullanılamayacak durumda olan parke taşları kaldırılıyor. Yol kaldırma işlemlerinin tamamlandığı bölümlerde ise parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı. Yol yenileme çalışmalarının sona ermesinin ardından Gıda Çarşısı yeni, modern, güvenli ve esnafın yüzünü güldürecek görünüme kavuşmuş olacak.

Turgutlu Belediyesi Gıda Çarşısı'ndaki yol yenilemesinin yanı sıra kentin dört bir noktasında çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Kurtuluş Mahallesi Gençlik ve Urgun Sokak yol yenileme çalışmaları kapsamında parke taşı döşemesi ile İstasyonaltı Mahallesi Alev Sokakta altyapı çalışmaları sırasında bozulan alanlarda parke tamiratına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gün boyu devam etti. Dağyeniköy Mahallesinde köy kahvehanesinin yenileme çalışmaları da titizlikle yürütülüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Ergenekon Mahallesi Fatih ve Aziziye Caddeleri üzerinde yer alan çocuk oyun gruplarının boyama ile Turgutlu Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde çim ara ekimi çalışmalarını tamamladı.

"Gıda Çarşısı esnafımıza yıllar sonra rahat bir nefes aldıracağız"

Gıda Çarşısı'nda esnafının yıllar sonra rahat bir nefes alacağını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Söz verdiğimiz gibi Gıda Çarşısı'nın yaklaşık 30 yıllık yol sorununu ortadan kaldırıyoruz. Hiçbir hizmetin götürülmediği, esnafımızın mağduriyetlerinin göz ardı edildiği Gıda Çarşısı'nda kendi imkanlarımızla gerçekleştirdiğimiz yol yenileme çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayarak esnafımıza ve hemşehrilerimize rahat bir nefes aldıracağız. Bununla birlikte ekiplerimiz plan ve program dahilinde kentimizin dört bir yanında çalışmalarına, vatandaşlarımızın talep, ihtiyaç ve sorunlarını teker teker çözmeye devam ediyor" dedi. - MANİSA