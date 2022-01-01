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Gıda firmaları ATSO ile Ortadoğu'ya açılıyor - Son Dakika

Gıda firmaları ATSO ile Ortadoğu'ya açılıyor

01.01.2022 00:00
Gıda firmaları ATSO ile Ortadoğu'ya açılıyor

Üyelerin dış ticarete özendirilmesi, mevcut ihracatçıların yeni pazarlar bulması ve ihracatçı sayısı ile ihracatının artırılması amacıyla Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, bir ticaret platformu arasında protokol imzalandı.

Üyelerin dış ticarete özendirilmesi, mevcut ihracatçıların yeni pazarlar bulması ve ihracatçı sayısı ile ihracatının artırılması amacıyla Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, bir ticaret platformu arasında protokol imzalandı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile TradeValley işbirliğinde 02-03 Şubat 2022 tarihlerinde Ortadoğu ülkelerine yönelik sanal B2B toplantıları düzenlenecek.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu, toplantı hakkında yaptığı açıklamada, "Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve ticaret platformun ev sahipliğinde Adıyaman ve Ortadoğu ülkeleri olan Irak, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan şirketleri arasında 2022 yılı Şubat ayında gıda sektöründe yönelik sanal B2B ticaret heyeti düzenliyoruz.

Irak, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycan'dan alım heyeti olarak gıda sektöründe faaliyet gösteren gıda sektöründeki ithalatçı firmalar etkinliğe davet edilmiştir. Gıda sektöründe ürün tedariki yapan ve üreten üyelerimizi Irak, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve Azerbaycanlı iş insanları ile ortak bir dijital platforma davet ederek, nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilecektir. Sektör için çok önemli bir pazar olan Ortadoğu B2B organizasyonuna katılımınız işletmenize çok önemli kazanımlar sağlayabilecektir. Organizasyonun ilimiz ihracatına ve katılımcı işletmelerimize çok önemli kazanımlar sağlayacağından şüphemiz yok. İlimiz ihracatına yeni bir ivme kazandıracak olan etkinliğe katılımınızı bekler, sürecin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gıda firmaları ATSO ile Ortadoğu'ya açılıyor - Son Dakika Ekonomi


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