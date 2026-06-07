Gıda Güvenliği İçin 1,3 Milyon Denetim

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Amacımız sadece üretmek değil, soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü"nü kutladı.

Gıda yönetiminde üreticinin emeğini, bilimin rehberliğini ve denetim ekiplerinin tavizsiz görev bilincini harmanladıklarını bildiren Yumaklı, gelişmiş laboratuvar altyapısıyla standartları sürekli yükselttiklerini aktardı.

Yumaklı, Türk Gıda Kodeksi'nde hayata geçirdikleri kapsamlı düzenlemelerle, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya şeffaf bir şekilde ulaşmasını sağladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece üretmek değil, soframıza gelen her bir ürünün izlenebilir ve uluslararası standartlarda güvenilir olmasını sağlamaktır. Bu hassasiyetle, yılda ortalama 1,3 milyon gıda denetimi gerçekleştiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz 'Güvenilir Gıda' mobil uygulamasıyla vatandaşlarımızı da denetim sürecine ortak ediyor, şeffaflığı merkeze alıyoruz. Biliyoruz ki gıdamızı korumak, geleceğimizi korumaktır. Bu vizyonla çalışan tüm üreticilerimizin ve mesai arkadaşlarımızın, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenilirliği Günü kutlu olsun."