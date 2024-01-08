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Gilead, Prix Galien Fransa Ödülü'nün sahibi oldu - Son Dakika
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Gilead, Prix Galien Fransa Ödülü'nün sahibi oldu

Gilead, HIV alanında yenilikçi tedavi çalışmaları nedeniyle Prix Galien Fransa Ödülü'nü kazandı. Şirket, HIV enfeksiyonunu yönetilebilir hale dönüştürmek için 35 yılı aşkın süredir yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanmaktadır. Prix Galien, sağlık sektöründeki yenilikçi ilaçların ve tedavilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları ödüllendiren prestijli bir ödüldür.

Gilead, Prix Galien Fransa Ödülü\'nün sahibi oldu
08.01.2024 - 16:53,
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Gilead, "Sağlığın Nobeli" olarak adlandırılan Prix Galien Fransa Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 35 yılı aşkın süredir yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak HIV enfeksiyonunun ölümcül olmaktan çıkıp, yönetilebilir hale dönüştürülmesi için çalışan Gilead, HIV alanında yenilikçi tedavi çalışmaları nedeniyle söz konusu ödülü aldı.

Açıklamaya göre, 1970 yılında kurulan Prix Galien, Fransa'da "Sağlığın Nobeli" olarak adlandırılıyor. Her yıl ödüller, bağımsız uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından seçiliyor. Prix Galien, ilaç, biyoteknoloji, medikal teknoloji ve dijital sağlık sektörlerindeki yenilikçi ilaçların, teknolojilerin ve diğer tedavilerin geliştirilmesi yoluyla insanlığın küresel durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmaları ödüllendiriyor.

Kaynak: AA
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Fransa, HIV, Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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