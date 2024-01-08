Gilead, Prix Galien Fransa Ödülü\'nün sahibi oldu

Gilead, "Sağlığın Nobeli" olarak adlandırılan Prix Galien Fransa Ödülü'nün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 35 yılı aşkın süredir yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak HIV enfeksiyonunun ölümcül olmaktan çıkıp, yönetilebilir hale dönüştürülmesi için çalışan Gilead, HIV alanında yenilikçi tedavi çalışmaları nedeniyle söz konusu ödülü aldı.

Açıklamaya göre, 1970 yılında kurulan Prix Galien, Fransa'da "Sağlığın Nobeli" olarak adlandırılıyor. Her yıl ödüller, bağımsız uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından seçiliyor. Prix Galien, ilaç, biyoteknoloji, medikal teknoloji ve dijital sağlık sektörlerindeki yenilikçi ilaçların, teknolojilerin ve diğer tedavilerin geliştirilmesi yoluyla insanlığın küresel durumunun iyileştirilmesine yönelik çalışmaları ödüllendiriyor.