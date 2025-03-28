Giresun'da Fındık Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Fındık Fiyatları Rekor Kırdı

Giresun\'da Fındık Fiyatları Rekor Kırdı

Fındık fiyatları bayram öncesi 145 liraya yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

28.03.2025 16:41
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Giresun'da serbest piyasada fındık fiyatları, bayram öncesinde rekor seviyeye yükseldi. Geçen hafta 132 liradan satılan fındık, haftayı 145 liradan kapatarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Giresun'un tarihi fındık pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, fındık fiyatlarındaki bu yükselişin dikkat çekici olduğunu belirterek, "Giresun kalite tombul fındık, serbest piyasada bugün 53 randıman üzerinden 145 liradan alıcı buluyor. Bu fiyat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamıdır. Bayram öncesi dokuz günlük tatil ve sanayicinin kredi ödemelerine rağmen fiyatlar düşmedi. Oysaki geçmişte bu tür dönemlerde fiyatlar gerilerdi" dedi.

Fındık fiyatlarının bayram dönüşü daha da yükseleceğini öngördüklerini ifade eden Kankaya, "Artık gözler yeni sezona çevrildi. Daldaki fındık miktarı artmayacak, aksine hasat zamanına kadar risk altında olacak. Ayrıca kahverengi kokarca zararlısının tehdidi de fiyatları etkileyebilir. Tüm bu faktörleri göz önüne aldığımızda bugünkü rekor seviyeye ulaşan fındık fiyatlarının yükselişini sürdüreceğini söyleyebiliriz" dedi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, giresun, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun'da Fındık Fiyatları Rekor Kırdı - Son Dakika

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