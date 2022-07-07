Angın, AA muhabirine, müdürlükleri koordinasyonunda, Giresun Üniversitesi , Giresun Ticaret Borsası, FİSKOBİRLİK, Karadeniz İhracatçılar Birliği, Giresun Ziraat Odası, Fındık Araştırma Enstitüsü ve bazı ilgili kurumların temsilcilerinin yer aldığı rekolte tespit komisyonunun il genelindeki bahçelerde 27 Haziran'da çotanak sayımlarına başladığını söyledi.

Kaynak: AA

Giresun Üniversitesi, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Giresun'da fındıkta 2022 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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