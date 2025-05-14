Giresun'da Fındıkta Zirai Don İncelemeleri

Giresun'da zirai dondan etkilenen fındık bahçelerinde incelemeler sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10-11 Nisan'da kar yağışı sonrası özellikle 400-500 rakımın üstündeki kesimlerde fındıkta yapraklarda ve sürgünlerde zirai don zararı oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Yardımcısı Ergin Toprak ve teknik ekibin, zirai don hasarının yaşandığı merkeze bağlı Çimşir ve İnişdibi köylerini ziyaret ederek bahçelerde incelemelerde bulunduğu kaydedildi.

Hasarın en aza indirilmesi konusunda üreticilerin yapması gereken iş ve işlemlere yönelik faaliyetlere devam edildiğinin altı çizildi.