Giresun'da Kırmızı Tatlı Patates Denemeleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Kırmızı Tatlı Patates Denemeleri Başladı

Giresun\'da Kırmızı Tatlı Patates Denemeleri Başladı

Giresun'da kırmızı tatlı patatesin iklim koşullarına uyumu için deneme üretimleri yapıldı.

19.09.2024 12:47
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Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kırmızı tatlı patates bitkisinin iklim ve toprak koşullarına uyumunu tespit etmek amacıyla üç ilçede deneme üretimi çalışmaları başlattı. Bu çerçevede çiftçilere dağıtılan 12 bin adet kırmızı tatlı patates fidesinden verimli sonuç alındığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Muhammet Angın ve proje teknik ekipleri, üretim alanlarında incelemelerde bulunarak kırmızı tatlı patatesin Giresun'un iklim ve toprak şartlarına başarılı bir şekilde uyum sağladığı, bitkilerin gelişiminin ve verim değerlerinin istenilen düzeyde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen bu proje, bölgedeki tarımsal üretimi çeşitlendirme ve çiftçilerin gelir kaynaklarını artırma amacı taşıyor. Klasik patatese göre daha sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı olarak bilinen kırmızı tatlı patates yetiştirme projesi dahilinde Dereli ilçesi Yavuzkemal beldesi, Bulancak ilçesi Döngeri köyü ve Alucra ilçesindeki çiftçilere dağıtılan fidelerin dikimleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde gerçekleştirildi. Yetiştirme süreci boyunca gerekli bakım ve besleme işlemleri de yakından takip edildi" denildi.

Çiftçiler ise bu çalışmaların kendilerini memnun ettiğini ve ilerleyen yıllarda daha geniş alanlarda kırmızı tatlı patates üretimi yapmayı planladıklarını belirtti. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Giresun'da Kırmızı Tatlı Patates Denemeleri Başladı - Son Dakika

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