Giresun'da Salep Yetiştiriciliği İçin Çiftçilere Hibe Destekli Salep Yumrusu Dağıtıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Giresun'da Salep Yetiştiriciliği İçin Çiftçilere Hibe Destekli Salep Yumrusu Dağıtıldı

Giresun\'da Salep Yetiştiriciliği İçin Çiftçilere Hibe Destekli Salep Yumrusu Dağıtıldı

Giresun'da salep yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere hibe destekli salep yumrusu dağıtıldı. Proje kapsamında 43 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 1325 kilogram salep yumrusu verildi. Salep yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerin sayısının artmasıyla birlikte, kırsal alanlarda gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve bölge ekonomisine katma değer sağlanması hedeflenmektedir.

31.07.2024 17:03
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Giresun'da salep yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için çiftçilere hibe destekli salep yumrusu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2023'te Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce ülke genelinde Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi Projesi'nin uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Giresun İlinde Salep Üretimini Geliştirme" projesi hazırlandığı vurgulanan açıklamada, projeyle 43 çiftçiye yüzde 50 hibe destekli 1325 kilogram salep yumrusu dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, projeyle alınan başarı sonucunda salep yetiştiriciliği yapmak isteyen üreticilerin sayısının giderek arttığına dikkat çekilerek, "İlimizde salep yetiştiriciliği yapılan sahaların genişletilmesi ve böylece kırsal alanlarda gelir kaynaklarını çeşitlendirmek, çiftçilerimizde farkındalık oluşturmak ve bölge ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla İl Müdürlüğümüz tarafından 2024 yılı bütçesinden yüzde 50 hibe desteği sağlanması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Bu kapsamda havza bazlı destekleme modeli doğrultusunda yüzde 50 hibe ile Tirebolu ilçesindeki 19 üreticiye 220 kilogram serapias vomeracea türü salep yumrusu dağıtıldığına işaret edilen açıklamada, üreticilerin salep yumrularının 550 metrekarede ekimini yapmalarının sağlanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Giresun'da Salep Yetiştiriciliği İçin Çiftçilere Hibe Destekli Salep Yumrusu Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun'da Salep Yetiştiriciliği İçin Çiftçilere Hibe Destekli Salep Yumrusu Dağıtıldı - Son Dakika
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