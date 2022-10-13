Giresun haberleri... Giresun'da isabella cinsi üzümün pekmeze yolculuğu başladı - Son Dakika
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Giresun haberleri... Giresun'da isabella cinsi üzümün pekmeze yolculuğu başladı

13.10.2022 18:22
Giresun haberleri... Giresun'da isabella cinsi üzümün pekmeze yolculuğu başladı

Giresun haber... Giresun'da bölgeye özgü isabella cinsi (kokulu üzüm) üzümden pekmez yapımına başlandı.

Giresun'da bölgeye özgü isabella cinsi (kokulu üzüm) üzümden pekmez yapımına başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz'de yoğun olarak yetişen kokulu kara üzümün mevsim itibarıyla tatlandığı ve pekmez yapımı için hasat olgunluğuna eriştiği belirtildi.

Giresun'da ev hanımlarının hem aile ekonomisine katkıda bulunmak hem de tüketim fazlası ürünlerini değerlendirmek amacıyla topladıkları kokulu üzümleri pekmez yaptığı ifade edilen açıklamada, pekmezlerin satılarak kırsal ekonomiye de katkı sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bu pekmez çeşidinin, içeriğindeki kalsiyum, potasyum, demir ve magnezyum ile günlük ihtiyacın önemli kısmını karşıladığına işaret edilerek, "Ayrıca kansızlığa ve karaciğer hastalıklarına iyi geldiği de bilinmektedir. Yapım aşamasında asla şeker kullanılmamaktadır. Bazı üreticiler pekmezin pH'ını (asitliğini) ayarlayabilmek için pekmez toprağı kullanırken, bazı üreticiler de karbonat kullanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Sen Üret Yeter" mottosu doğrultusunda köylerde ve kentsel tarım bağlamında küçük veya büyük miktarda demeden tarımsal ürün ve geleneksel gıda üretimini önemsediğini vurguladı.

Angın, bu kapsamda 2022 yılı içerisinde çiftçilere 1000 kokulu üzüm fidanı dağıtarak pekmez yapımının artırılmasını ve aile ekonomisine katkı sağlanmasını amaçladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Giresun haberleri... Giresun'da isabella cinsi üzümün pekmeze yolculuğu başladı - Son Dakika

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